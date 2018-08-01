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Başkentteki Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta'ya taşınıyor (2)

HAVA ARAÇLARININ BİR BÖLÜMÜ ISPARTA'YA GETİRİLDİ Ankara'daki Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın Isparta'ya taşınması kapsamında komutanlıktaki helikopterler ve eğitim uçaklarının bir kısmı hava yoluyla Isparta'ya sevk edildi....

Başkentteki Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta'ya taşınıyor (2)

HAVA ARAÇLARININ BİR BÖLÜMÜ ISPARTA'YA GETİRİLDİ
Ankara'daki Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın Isparta'ya taşınması kapsamında komutanlıktaki helikopterler ve eğitim uçaklarının bir kısmı hava yoluyla Isparta'ya sevk edildi. Afyonkarahisar sınırlarında yaşanan hava muhalefeti nedeniyle saat 07.00'de planlanan nakil uçuşları gecikmeli olarak başladı. Saat 11.00'de ilk parti olarak 2 helikopter Ankara'dan Isparta'ya hareket etti. Hava araçları aralıklarla Süleyman Demirel Havalimanı yanında yapımına 2007 yılında başlanan ve kısa süre önce tamamlanarak 'Şehit Üsteğmen Mehmet Şerif Şumnu Kışlası' adı verilen Kara Havacılık Okulu'na iniş yaptı. Uçak ve helikopterlerden bir bölümünün bugün nakledildiği, nakil işlemlerinin yarın da devam edeceği belirtildi.

Nurettin ARKAN/ISPARTA, ()
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