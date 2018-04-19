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Başkentte 'Gülen' isimleri tarih oldu

ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, kentte FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in soyadını çağrıştıran tüm cadde ve sokak isimleri değiştirildi. ​Büyükşehir Belediyesi’nin terörle mücadele...

Başkentte 'Gülen' isimleri tarih oldu
ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, kentte FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in soyadını çağrıştıran tüm cadde ve sokak isimleri değiştirildi.
​Büyükşehir Belediyesi’nin terörle mücadele kapsamında aldığı karar doğrultusunda 7 ayrı cadde ve sokak ismi değiştirildi. Ankara Valiliği’nin de 'olur' onayının ardından yeni tabelalar Büyükşehir Belediyesi Numarataj ekipleri tarafından yerlerine takıldı. Sokak ve caddelerin yeni isimleri birlik ve beraberliği çağrıştıran, 'Vatan, Hilal, Alsancak, Anayurt, Bayrak, Diriliş ve Kayı' oldu.
Gülen isimleri, Çubuk Esenboğa Merkez Mahallesi’nde Vatan Sokağı, Elmadağ Yenimahalle’de Hilal Sokağı, Kazan Kayı Mahallesi’nde Alsancak Sokağı, Keçiören Bağlarbaşı’nda Anayurt Sokağı, Pursaklar Sirkeli Yeşilova’da Diriliş Sokağı, Pursaklar Saray Cumhuriyet Mahallesi’nde Bayrak Sokağı, Keçiören Karşıyaka’da Kayı Caddesi olarak değiştirildi.
Büyükşehir Belediyesi daha önce de ABD Büyükelçiliği önündeki 'Nevzat Tandoğan Caddesi'nin ismini 'Zeytin Dalı Caddesi', Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Elçiliği’nin bulunduğu sokak ve caddenin ismini de 'Medine Müdafii Caddesi' ve 'Fahreddin Paşa Sokağı' olarak değiştirmişti.

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