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Başkentray hizmete açılıyor

ANKARA'da Başkentray Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılacağı törenle yarın hizmete açılacak. Ankara’da Sincan-Ankara-Kayaş arasında...

Başkentray hizmete açılıyor
ANKARA'da Başkentray Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılacağı törenle yarın hizmete açılacak.
Ankara’da Sincan-Ankara-Kayaş arasında metro konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray, yarın saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bakan Arslan'ın  katılımları ile Kırıkkale Karayolu yanındaki alanda törenle hizmete açılacak.
GÜNLÜK 520 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK
Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için gerekli trafik kapasitesi oluşturmayı amaçlayan Başkentray Projesi kapsamında Ankara-Kayaş arasında 4, Ankara-Behiçbey arasında 6 ve Behiçbey-Sincan arasında 5 hatlı sinyalli ve elektrikli yeni demiryolu inşa edildi. Başkentray, başlangıçta 15 dakikada bir ilerleyen zamanda ise 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 520 bin yolcuya hizmet verecek.
Başkentray projesi kapsamında ayrıca, tamamı engelli vatandaşlarımızın da kullanımına uygun olarak projelendirilen 1 adet YHT gar ve 23 adet banliyö istasyonunun yapımı da tamamlandı. Sincan, Lale, Elvankent, YHT Eryaman Gar, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Kurtuluş, Cebeci, Mamak ve Kayaş istasyonlarında yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kapalı ticari alanlar oluşturuldu. Başkentray’ın Yenişehir İstasyonu’ndan Kızılay Metrosu’na, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından ANKARAY’a yolcu aktarması mümkün olacak.

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