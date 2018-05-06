Başkenti yine sağanak vurdu, ev ve işyerini su bastı (2)

EVİ SULAR İÇİNDE KALDI, GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ankara'nın Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturan Songül Şahin'in evinin duvarı yıkıldı. Bir anda bastıran yağmur suları, Şahin'in yatak odasına doldu. Yatak odasını gördüğünde şoka uğrayan Şahin, gözyaşlarına boğuldu. Yatak odasına bakarak ağlayan Şahin, "Evim kalmadı ki benim. Duvar falan kalmadı. Allah'ım yardım et bana. Hiç bir şeyim kalmadı" diye feryat etti.

Mahalle sakinleri de Şahin'in kapıcılık yaparak bu evi aldığını ve eşinin işsiz olduğunu belirterek komşularına yardım istediler.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki çok sayıda evi su basarken, çok sayıda araçta zarar gördü. Belediye ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.



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