Başkent'te yılbaşı, Kızılay Meydanı'nda kutlandı

Kaan ULU- Fatih POYRAZ- Harun ÖZALP/ANKARA, ()- ANKARA'da, yılbaşı kutlamalarının merkezi Kızılay Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Alana girenlerin tek tek arananarak alındığı Kızılay'da birçok emniyet mensubu ise olası olaylara karşı önlem aldı.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda akşam saatlerinden sonra yoğunluk oluşmaya başladı. Polis, meydanda geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenpark havuz çevresi bariyerlerle koruma altına alındı. Meydana çıkan ara sokaklar ve metro çıkışlarında arama noktaları oluşturuldu. Alana girenler tek tek aranarak kontrol edildi. Özel eğitimli köpeklerle de meydanda ve çevrede arama yapıldı. Bu arada çeşitli kimliklerde güvenlik görevlileri olası olaylara karşı önlem aldı.

Bahçelievler 7. Cadde, Tunalı Hilmi Caddesi, Bestekar Sokak, Filistin Caddesi ve Tunus Caddesi'nde de yılbaşı nedeniyle yoğunluk oluşurken, polis ekipleri bu noktalarda da güvenlik önlemlerini artırdı.

Ankara Valiliği, halkın yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesi için Başkent'te 17 bin 869 polis, 5 bin 545 de jandarma olmak üzere toplam 23 bin 414 kolluk gücünün görev yapacağını duyurdu.

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