Başkent kar altında

Muhammet BAYRAM ANKARA, () - ANKARA’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam etti. Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı, başkenti kısa sürede beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Esnaf, sabah dükkanı önünde biriken karları temizlerken, işe gitmeye çalışan vatandaşlar ise yollarda güçlükle yürüyebildi.

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