Başkanvekili Atilla: Sur, hükümetimizin yatırımlarıyla gelişiyor

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, merkez Sur ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Atilla, Sur ilçesinin hükümetin yatırımları ile geliştiğini söyledi.

Merkez Sur ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Beleadiye Başkanvekili Cumali Atilla, ilçenin her geçen gün geliştiğini belirterek, "Sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında iş yerleri tarihi yapıya uygun hale geldi. Huzur ortamının gelişmesiyle birlikte, tarihi ilçemizi ziyaret eden turist sayısı arttı. Şehrimizde güzel işler yapılıyor. Devletimizin yaptığı yatırımlarla hemşehrilerimizin yüzü gülüyor. Sur ilçemiz, hükümetimizin yatırımlarıyla gelişiyor" dedi.

Vatandaşlar ise Sur ilçesinde yapılan sokak sağlıklaştırma projesi başta olmak üzere, tüm hizmetler için Atilla'ya teşekkür etti.



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