Son Dakika
Başkandan sigarayı bırakan personele çeyrek altın
GENEL 17.01.2020, 17:08
BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, sigarayı bırakan personelini çeyrek altınla ödüllendireceğini söyledi. Ercengiz, ödülü aldıktan sonra sigaraya başlayan personelden ise ceza olarak iki çeyrek altın alacaklarını belirtti.
Başkan Ali Orkun Ercengiz, bağımlılıkla mücadele savaşını Burdur Belediyesi bünyesinde başlattıklarını açıkladı. Başkan Ercengiz, sigarayı bırakan belediye çalışanlarını çeyrek altınla ödüllendireceğini belirtti. Başkan Ercengiz, "Valiliğimiz ve tüm kamu kurumları tarafından bir araya gelerek, yaptığımız toplantı neticesinde uyuşturucu ile mücadele konusunda topyekün bir savaş vereceğiz. Bununla birlikte uyuşturucu ve madde bağımlılığının yanı sıra, toplumda yaygın olarak kullanılan ve kötü alışkanlıkların belki başlangıcı olan sigara ile mücadelenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, kendi önümüzü temiz tutmak adına öncelikle kendi kurumumuzdan başlayarak, sigara alışkanlığını bırakan arkadaşlarımızı ödüllendirmek istiyorum" diye konuştu.
CEZASI İKİ ÇEYREK ALTIN
Ödülü kazandıktan sonra tekrar sigaraya başlayan personeli de cezalandıracağını ifade eden Başkan Ercengiz, "Tabii bu işin bir de ceza kısmı var. Bizden ödül alıp, sigaraya tekrar başlayan arkadaşımız olursa, bu başlattığımız sisteme katkı vermeleri ve sigarayı bırakan diğer arkadaşlarımızı ödüllendirme adına geriye 2 çeyrek altın alacağız. Sigarayı bırakmak isteyen tüm arkadaşlarımızı bu kampanyaya davet ediyorum. Sigarayı bıraksınlar, sağlıklı yaşasınlar" dedi.
Başkan Ali Orkun Ercengiz, bağımlılıkla mücadele savaşını Burdur Belediyesi bünyesinde başlattıklarını açıkladı. Başkan Ercengiz, sigarayı bırakan belediye çalışanlarını çeyrek altınla ödüllendireceğini belirtti. Başkan Ercengiz, "Valiliğimiz ve tüm kamu kurumları tarafından bir araya gelerek, yaptığımız toplantı neticesinde uyuşturucu ile mücadele konusunda topyekün bir savaş vereceğiz. Bununla birlikte uyuşturucu ve madde bağımlılığının yanı sıra, toplumda yaygın olarak kullanılan ve kötü alışkanlıkların belki başlangıcı olan sigara ile mücadelenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, kendi önümüzü temiz tutmak adına öncelikle kendi kurumumuzdan başlayarak, sigara alışkanlığını bırakan arkadaşlarımızı ödüllendirmek istiyorum" diye konuştu.
CEZASI İKİ ÇEYREK ALTIN
Ödülü kazandıktan sonra tekrar sigaraya başlayan personeli de cezalandıracağını ifade eden Başkan Ercengiz, "Tabii bu işin bir de ceza kısmı var. Bizden ödül alıp, sigaraya tekrar başlayan arkadaşımız olursa, bu başlattığımız sisteme katkı vermeleri ve sigarayı bırakan diğer arkadaşlarımızı ödüllendirme adına geriye 2 çeyrek altın alacağız. Sigarayı bırakmak isteyen tüm arkadaşlarımızı bu kampanyaya davet ediyorum. Sigarayı bıraksınlar, sağlıklı yaşasınlar" dedi.
8°
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 17 Ocak 2020
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:19
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:10
|Yatsı
|19:34
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|61
|2. Man City
|22
|47
|3. Leicester City
|22
|45
|4. Chelsea
|22
|39
|5. M. United
|22
|34
|6. Sheffield United
|22
|32
|7. Wolverhampton
|22
|31
|8. Tottenham
|22
|30
|9. Crystal Palace
|22
|29
|10. Arsenal
|22
|28
|11. Everton
|22
|28
|12. Southampton
|22
|28
|13. Newcastle
|22
|26
|14. Brighton
|22
|24
|15. Burnley
|22
|24
|16. West Ham
|21
|22
|17. Watford
|22
|22
|18. Aston Villa
|22
|21
|19. Bournemouth
|22
|20
|20. Norwich City
|22
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|19
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016