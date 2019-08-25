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Başkandan bir akşamda 4 nikah
ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, dün akşam art arda 4 çiftin nikahını kıydı. Çiftlere mutluluk dileyen Sekmen, ailenin önemini anlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Sekmen, ilk olarak AK Parti İl...
GENEL 25.08.2019, 08:45
ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, dün akşam art arda 4 çiftin nikahını kıydı. Çiftlere mutluluk dileyen Sekmen, ailenin önemini anlattı.
Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Sekmen, ilk olarak AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün oğlu Ceyhun Öz ile Hilal Gökdaş'ın Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen nikah törenine katıldı. Vali Okay Memiş, AK Parti milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir, MHP Milletvekili Kamil Aydın ve MHP İl Başkanı Naim Karataş'ın katıldığı törende Ceyhun Öz ve Hilal Gökdaş'ın nikahını kıyan Sekmen, nikah cüzdanını geline verdi.
Sekmen, buradaki törenden sonra Didem Çalka- Cihangir Kolat, Esra Mengüverdi- Sinan Kaya ve Tuana Karagöz- Hasan Çüteli çiftlerinin nikahlarını kıydı.
Cumartesi akşamı Erzurum'da çeşitli salonlarda düzenlenen nikah törenlerine katılan Sekmen, genç çiftlere ailenin önemini anlattı.
Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Sekmen, ilk olarak AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün oğlu Ceyhun Öz ile Hilal Gökdaş'ın Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen nikah törenine katıldı. Vali Okay Memiş, AK Parti milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir, MHP Milletvekili Kamil Aydın ve MHP İl Başkanı Naim Karataş'ın katıldığı törende Ceyhun Öz ve Hilal Gökdaş'ın nikahını kıyan Sekmen, nikah cüzdanını geline verdi.
Sekmen, buradaki törenden sonra Didem Çalka- Cihangir Kolat, Esra Mengüverdi- Sinan Kaya ve Tuana Karagöz- Hasan Çüteli çiftlerinin nikahlarını kıydı.
Cumartesi akşamı Erzurum'da çeşitli salonlarda düzenlenen nikah törenlerine katılan Sekmen, genç çiftlere ailenin önemini anlattı.
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