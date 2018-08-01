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Başkana şaka gibi doğum günü kutlaması

ERZURUM merkez Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'a, doğum gününde personeli tarafından şaka gibi bir kutlama yapıldı. Yardımcısının akşam vardiyasında çalışan işçilerden birinin asfalt plentinin altında kaldığını söylediği...

Başkana şaka gibi doğum günü kutlaması
ERZURUM merkez Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'a, doğum gününde personeli tarafından şaka gibi bir kutlama yapıldı. Yardımcısının akşam vardiyasında çalışan işçilerden birinin asfalt plentinin altında kaldığını söylediği Başkan Korkut, olay yerine gittiğinde üzerinde resminin bulunduğu pastayı görünce şaşkına döndü.
İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta olan Güzelova köyünde asfalt döken belediye işçileri, doğum günü olduğunu öğrendikleri başkan Ali Korkut için sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırladı. İşçiler, bunun için Başkan Yardımcısı Suat Güneş'ten yandım istedi. Güneş, başkan Korkut'u cep telefonu ile arayarak, "Başkanım, işçi arkadaşlardan bir tanesi plentin altında kaldı, acil yetişin" dedi. Telefonun kapanmasından yaklaşık 10 dakika sonra köye gelen Başkan Korkut, panik içinde asfalt plentinin yanında toplanan kalabalığın yanına geldi. Kalabalığın içine giren Başkan Korkut, üzerinde fotoğrafının bulunduğu ve mumların yandığı pastayı görünce şaşırdı. Korkudan eli, ayağı titreyen Korkut, üzerindeki şoku atlatarak "Teşekkür ederim ama çok kötü bir sürpriz yaptınız. Yine de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Suat Bey yüreğim ağzıma geldi" dedi.
İşçilerin alkışları arasında doğum günü pastasını kesen Başkan Ali Korkut, hayatında ilk kez böyle bir doğum günü kutladığını söyledi. Pastayı işçiler ve köylüler ile birlikte yiyen Başkan Korkut, "Çok ilginç bir doğum günü kutlamasıydı. İnanın bacaklarım titreyerek buraya geldim. Suat Bey, 'Bir personelimiz asfalt plentinin altında kaldı, derhal gelin' dedi. Burada asfalt çalışması vardı. Bende buraya yakın diğer köydeki çalışmaları denetliyordum. Hemen buraya yöneldik. Allah'a şükürler olsun ki öyle bir şey yokmuş. İlginç bir sürpriz yapmak istemişler. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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