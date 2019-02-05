Başkan Zekai Kafaoğlu yaralıları ziyaret etti

BALIKESİR, () - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, geçtiğimiz gün gaz sızıntısından dolayı 59 kişinin yaralandığı Balıkesir Adliyesi'ni ve hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan Kaplan ve Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz’dan olayla ilgili bilgi alan Kafaoğlu, itfaiye ekiplerini gösterdikleri özveri ve bu olaydaki süratinden dolayı kutlayarak, teşekkür etti.

"İTFAİYE EKİPLERİNİ KUTLUYORUM"

Ziyaret sonrası açıklama yapan Kafaoğlu, şunları söyledi:

"Olay günü saat 12:10’da ihbarı alan ve 5 araç 20 personelle sadece 4 dakika sonra olay yerine ulaşarak 3-4 dakika gibi kısa sürede yapılan ölçümlerle olayın otomatik yangın söndürme sisteminden kaynaklı karbondioksit salınımı olduğunu tespit ederek binanın boşaltılmasının istemesi olaydan etkilenen kişi sayısını artmasının da önüne geçti. Oksijen tüpleri ile binaya girerek içeride kalan 4 vatandaşı sağlık ekiplerine teslim eden itfaiye ekipleri bina içindeki gerekli kontrolleri yapıp havalandırmaların devreye alınmasını sağlayarak binayı güvenli hale getirdi. Bu başarılı çalışmadan dolayı ekiplerimizi kutluyorum."