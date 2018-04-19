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Başkan Yılmaz, 300 yılık değirmeni yok olmaktan kurtardı

Nedim KOVAN/ORDU, ()- ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Mesudiye ilçesinde 300 yılık tarihi değirmeni restore ettirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Mesudiye ilçesin Armutkolu Yaylası’ndaki 300 yıllık Tıngırın...

Başkan Yılmaz, 300 yılık değirmeni yok olmaktan kurtardı

Nedim KOVAN/ORDU, ()- ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Mesudiye ilçesinde 300 yılık tarihi değirmeni restore ettirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Mesudiye ilçesin Armutkolu Yaylası’ndaki 300 yıllık Tıngırın su değirmenini, restore ettirdi. Ordu Büyükşehir Belediyesinin restore etmesinin ardından yeniden hizmete giren değirmen, çalışmaya devam ediyor.
​Tıngırın değirmeninde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, suyla çalışan taş değirmeni yeniden hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ordu'da tarihi özelliği bulunan birçok kültürel yapıyı restore ederek yok olmaktan kurtardıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Çocukluk zamanımdan bildiğim, tarihi ve bölge halkının güzel anıları olan Tıngırın değirmeni bu bölgedeki Ulubey yaylaları dâhil birçok yaylaya hizmet verdi. Bölgede Tıngır Mehmet’in değirmeni olarak bilinen bu tarihi değerimiz, zamanla bakımsızlıktan yok olmaya yüz tutmuştu ve atıl hâldeydi. Değirmenimizi hem aslına, hem de günümüze uygun olarak restore ettik. Böyle tarihi bir yapıyı yok olmaktan kurtardığımız için mutluyuz” dedi.
Başkan Yılmaz’a teşekkür eden Mesudiye Armutkolu Mahallesi Muhtarı Nurettin Şener ise “Tıngırın Değirmeni, mahallemizin Armutkolu Yaylası’nda bulunan tarihi bir yapı. Yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen bu değirmenimiz, atıl durumdaydı ve yok olmak üzereydi. Sayın başkanımıza durumu ilettiğimde, kendileri hemen talimat vererek çalışmaların başlatılmasını istedi. Geçmişte birçok yaylaya hizmet veren değirmenimizi yok olmaktan kurtaran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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