Başkan Yakar TÜGVA gençliği ile buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulancak İlçe Temsilciliği Diriliş Buluşmaları kapsamında Pazartesi akşamı Gelişen Şehrin Sosyal ve Kültürel İmarı adıyla Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar gençlerle bir araya geldi.



Bulancak’ta gençlik alanında çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren TÜGVA ile buluşan Başkan Yakar “TÜGVA’nın hem ülke ilçemiz genelinde, hem de ülke genelinde geldiği noktayı iyi biliyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Biz gençliği çok önemsiyoruz. Gençliğinde Fatih’in İstanbul’un Fethettiği yaşta olduğunu ve kendisini çok önemsemesi gerekiyor. Gençliğin şehri Bulancak’ta gençlerimiz için imkanlarımızı her geçen gün artırıyor, geliştiriyoruz. Son dönemde gerçekleştirilen 35 adet Aile ve Gençlik Parkımız ve bunun yaklaşık 10 tanesinde basketbol, futbol gibi oyunların oynanabildiği spor kompleksi bulunmaktadır. Yine Gençlik Merkezimiz birkaç ay içerisinde tamamlanacak ve harika bir merkez olacak.” dedi



Yakar; “TÜGVA, gençliğimiz için iyi bir merkez”



Başkan Yakar “Yine görüyorum ki, şehrin en meydanında bulunan ve içinde bulunduğumuz TÜGVA binası gençliğimiz için önemli bir merkez haline gelmiş. Bizim de çocukluğumuz, gençliğimiz bu ve benzeri vakıfların içerisinde geçti. Buralar gençliğin en güzel zamanlarında zaman geçirebilecekleri, kendini geliştirebilecekleri harika ortam. Bu noktada TÜGVA’nın her faaliyetini destekliyor ve yanında olduğumuzu buradan belirtmek istiyorum.”



Göktekin; “Başkan Yakar’a teşekkür ederim.”

Gecenin sonunda teşekkür konuşması yapan TÜGVA Bulancak İlçe Temsilcisi Ubeydullah Göktekin “Nazik davetimizi kırmadan Gençliğin merkezi TÜGVA’mıza Diriliş Buluşmalarına katılan Belediye Başkanımız Recep Yakar’a teşekkür ediyorum. Biz kendisini her daim maddi ve manevi yanımızda görüyor ve kendilerine şahsım ve vakfım adına teşekkür ediyorum.” Dedi

Başkan Yakar, gecenin sonunda gençlere lahmacun ve ayran ikramında bulundu.