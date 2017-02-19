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Başkan Vekili Akgül, karakolları ziyaret etti

VAN'ın Çatak İlçesi Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Hacı Asım Akgül Narlı ve Büyükağaç jandarma karakollarını ziyaret etti. Van Valiliği tarafından Çatak Belediye Başkan Vekilliği'ne atanan Kaymakam Hacı Asım Akgül, Siirt'in...

Başkan Vekili Akgül, karakolları ziyaret etti
VAN'ın Çatak İlçesi Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Hacı Asım Akgül Narlı ve Büyükağaç jandarma karakollarını ziyaret etti.
Van Valiliği tarafından Çatak Belediye Başkan Vekilliği'ne atanan Kaymakam Hacı Asım Akgül, Siirt'in Pervari İlçesi sınırında bulunan Narlı ve Büyükağaç jandarma karakollarını ziyaret etti. Beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Umut Düzerdik, İlçe Müftüsü İlhan Günay, Ak Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İlçe Müdürü Aydın Babur ile karlara bata çıka karakollara giden Akgül, komutanlardan bölge ile ilgili bilgi alıp askerlerle sohbet etti. Daha sonra Narlı Mahallesi'ne giden Akgül ve beraberindeki heyet 17 Eylül 2016'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Güvenlik Korucusu Ali Ogün'ün ailesini ziyaret etti.
Şehit Ogün'ün eşi Hatice Ogün ile sohbet eden Akgül, şehidin minik kızı Havin ile yakından ilgilendi. Şehidin ailesine ev yapılması için destek vereceklerini belirten Başkan Vekili Akgül, "Bizler manevi değerlerimize son derece önem veren hassas bir toplumuz. Şehit ailesi, karakol ziyaretleri bizler için son derece anlamlı ziyaretlerdir. Ne olursa olsun bizler sizlerin yanındayız. Ziyaretlerimiz, elimizi omzunuzda hissedin demektir aslında" dedi. Ziyaret sonrası Şehit Ogün'ün ailesine getirilen gıda paketleri bırakıldı. 

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