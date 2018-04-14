Başkan Uysal: Akseki'de deprem nedeniyle bir olumsuzluk yok

ANTALYA'nın Akseki Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa İsmet Uysal, dün akşam meydana gelen deprem nedeniyle kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluk olmadığını söyledi. Başkan Uysal, bugün bütün mahalleleri ziyaret edeceğini de belirtti.Akseki'de dün akşam AFAD'ın 4.8, Kandilli Rasathanesi'nin ise 4.5 büyüklüğünde açıkladığı bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Yarpuz mevkii olan deprem Manavgat, Alanya, Gündoğmuş, İbradı ilçeleriyle Konya'nın Seydişehir ve Isparta'nın bazı ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem nedeniyle Akseki'de vatandaşlar sokağa çıktı. Bir süre bekleyen vatandaşlar havanın kararması ve paniğin geçmesiyle evlerine döndü.'OLUMSUZ BİR ŞEY YOK'Akseki Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa İsmet Uysal, depremi dün akşam Antalya'dan ilçeye dönüşü sırasında öğrendiğini belirterek, "Hemen bütün muhtarları aradım. Şu ana kadar olumsuz bir şey yok. Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e de bilgi verdim, herhangi bir sıkıntı yok. Kaymakam beyle de sürekli temas halindeyiz. Tek tek bütün mahalleleri de ziyaret edeceğiz" dedi.

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