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Başkan Ünver'den, 'Aşk ve Mavi' setine ziyaret

NEVŞEHİR Belediye Başkanı Hasan Ünver, aTV’de yayınlanan ve sanatçı Emrah’ın, Burcu Kıratlı ile birlikte başrolünü paylaştığı 'Aşk ve Mavi' dizisinin setini ziyaret ederek sanatçılarla bir süre görüştü. Çekimlerinin...

Başkan Ünver'den, 'Aşk ve Mavi' setine ziyaret
NEVŞEHİR Belediye Başkanı Hasan Ünver, aTV’de yayınlanan ve sanatçı Emrah’ın, Burcu Kıratlı ile birlikte başrolünü paylaştığı 'Aşk ve Mavi' dizisinin setini ziyaret ederek sanatçılarla bir süre görüştü.
Çekimlerinin yapıldığı Nevşehir’in Göre beldesindeki Hill Otel’deki seti ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, fenomen haline gelen dizinin bölge turizmine de önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Hill Otel işletmecisi işadamı Musa Ertaş ile bir süre görüşen Belediye Başkanı Hasan Ünver, dizinin teknik ekip sorumluları ile birlikte seti ziyaret ederek burada sanatçı Emrah ve Burcu Kıratlı ile de bir süre görüştü. Dizinin izleyicilerden aldığı olumlu tepkilerden oldukça memnun olduklarını belirten Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, başrol oyuncusu Emrah ile yaptığı görüşmede, artık onu da bir Nevşehirli gibi gördüklerini ifade etti. Dizi ekibine teşekkür eden Belediye Başkanı Ünver, dizinin Kapadokya bölgesinin tanıtımına da önemli katkılar sağladığını ifade etti.
Aşk ve Mavi dizisinin başrol oyuncu Emrah da, büyülü görüntüleri ile sadece ülke insanları için değil, tüm dünya insanlarının hayranlıkla izlediği Kapadokya bölgesinde bu diziyi çektikleri için büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirerek, ziyaretinden dolayı tüm ekip arkadaşları adına Belediye Başkanı Hasan Ünver’e teşekkür etti.

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