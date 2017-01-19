Başkan Turgut, Esentepe esnafıyla bir araya geldi

SİLİFKE Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, haftanın belirli günlerinde geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan yardımcısı Ömer Savar, Belediye Meclis üyesi Osman Şen ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Sami Burkut ile birlikte Esentepe esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek taleplerini dinleyen Turgut, “Her zaman olduğu gibi esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız. Esnafımız ilçemizin temel direği ve ekonomimizin can damarıdır. Onların karşılaşacağı sıkıntılar, ilçemizi de etkiler“ dedi.

ESNAFLARDAN BAŞKAN TURGUT’A TEŞEKKÜR

Çarşı esnafı ilçede son 3 yılda bir kentleşmenin oluştuğunu ve yapılan çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade ettiler. Şehrin yeni oluşan mahallelerinde yapılan asfalt ve sosyal alan çalışmalarının kent merkezindeki çalışmalarla paralel yürütülerek denge sağlanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden esnaflar şehir merkezimize hangi hizmet yapılıyorsa mahallelerimize de o hizmetler yapılıyor dediler.

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