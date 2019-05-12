Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma yasağı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma...
Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu
Kayıp gazeteci için ekipler seferber...
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...

Başkan Tunç Soyer'den Anneler Günü paylaşımı

İZMİR, ()- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, sosyal medya hesabından Anneler Günü'nü kutladı ve kendi annesiyle, dans ederken çekilen siyah beyaz bir fotoğrafı, 'Dansımız hiç bitmesin' notuyla paylaştı. İzmir...

Başkan Tunç Soyer'den Anneler Günü paylaşımı

İZMİR, ()- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, sosyal medya hesabından Anneler Günü'nü kutladı ve kendi annesiyle, dans ederken çekilen siyah beyaz bir fotoğrafı, 'Dansımız hiç bitmesin' notuyla paylaştı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Anneler Günü nedeniyle sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınladı. Soyer, annesi Güneş Soyer'in fotoğrafının da yer aldığı paylaşıma, 'Benim güzel annem. Güneş Hanım. Dansımız hiç bitmesin. Annelerimizin bu özel gününü kutluyor, ellerinden öpüyor ve her birinin önünde saygıyla eğiliyorum' notunu düştü.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328