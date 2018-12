Başkan Sözlü, ABD'ye kaçırılan 4 bin yıllık Hemşire Satsneferu heykelinin iadesini istedi

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kent merkezindeki Tepebağ Höyüğü’nde 1882’de yapılan temel kazısı sırasında çıkarılan ve misyonerler tarafından ABD’ye kaçırılarak New York Metropolitan Müzesi'nde sergilenen 4 bin yıllık Hemşire Satsneferu heykelinin iadesini istedi. New York Metropolitan Müzesi yönetimine resmi mektup gönderen Başkan Sözlü, "Paha biçilmez değerdeki heykelin ülkesine, yani ait olduğu Adana’ya dönüşünü içtenlikle arzuluyoruz" dedi.

Medeniyetlere beşiklik eden Adana’nın tarihi zenginliğini ortaya çıkarmak amacıyla Tepebağ Höyüğü’nde yürütülen arkeolojik kazılara destek veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, New York Metropolitan Müzesi’nde sergilenen, M.Ö. 2000 yıllarında Mısır orta hanedanlığının 12. Krallığına tarihlenen Hemşire Satsneferu heykelinin iadesi için harekete geçti. Başkan Hüseyin Sözlü, New York Metropolitan Müzesi yönetimine gönderdiği resmi mektupta, siyah geoitten yapılmış 39 santim yüksekliğindeki Hemşire Satsneferu heykelinin iadesini talep etti.

1918’DEN BERİ NEW YORK’TA SERGİLENİYOR

Adana bölgesinde 18 uygarlığın hüküm sürdüğünü, arkeolojik açıdan çok zengin bir mirasa sahip olduğunu mektubunda vurgulayan Başkan Hüseyin Sözlü, "Hemşire Satsneferu heykeli, Adana’daki Tepebağ Mahallesi’nde 1882 yılında Amerikan Montgomery Misyonu’nun kuruluşu esnasında yapılan kazılarda bulunmuştur. Bu eser, New York Metropolitan Müzesi tarafından 1918’de kabul edilmiştir. Şuanda müzedeki Galeri 111’de sergilenmektedir. Bu paha biçilmez heykelin ülkesine, yani ait olduğu Adana’ya dönüşünü içtenlikle arzuluyoruz. Devlet kurumlarımızın da Türkiye’ye getirilmesi için girişimlerde bulunduğu bu eserin iadesi için Adana Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirmek isteriz" dedi.



FOTOĞRAFLI