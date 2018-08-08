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Başkan, sokak hayvanlarına mama almak için su satan çocukları misafir etti

İZMİR'de, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, su satarak sokak hayvanlarına mama alan çocuklar Metehan Temuçin Şen (10) ve Hüseyin Buğra Doğru'yu (10) aileleriyle birlikte makamında misafir ettti. Piriştina çocuklara hediye, sokak hayvanları...

Başkan, sokak hayvanlarına mama almak için su satan çocukları misafir etti
İZMİR'de, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, su satarak sokak hayvanlarına mama alan çocuklar Metehan Temuçin Şen (10) ve Hüseyin Buğra Doğru'yu (10) aileleriyle birlikte makamında misafir ettti. Piriştina çocuklara hediye, sokak hayvanları için de mama verdi.
Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında sokaklarda yaşayan hayvanların su ve yiyecek sıkıntısı çekeceğini düşünerek, Buca'daki Hasanağa Bahçesi'nde su satıp, kazandıkları parayla hayvanlara mama alan Bucalı çocuklar Metehan Temuçin Şen ve Hüseyin Buğra Doğru, davranışlarıyla örnek oldu. Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina, Metehan ve Hüseyin'i aileleriyle birlikte makamında kabul edip, örnek davranışlarından dolayı tebrik etti.
Tüm insanların Metehan ve Hüseyin'in duyarlı proje ve çalışmalarını örnek alması gerektiğini vurgulayan Başkan Levent Piriştina, minik Bucalılara sarılarak, "İyi bir aile, iyi bir eğitim, güzel yürekli ve merhametli çocuklar ve sonucunda da ortaya böyle güzel bir proje çıkmış. Sizleri kocaman öpüyor ve ailelerinizi kutluyorum. İnsanlığınızı, iyiliğinizi hiç yitirmeyin. Siz hep iyi olun, doğru olun. Sizinle gurur duyuyoruz" dedi.
Başkan Levent Piriştina, ziyarette Metehan Temuçin Şen ve Hüseyin Buğra Doğru'yu çeşitli hediyelerle ödüllendirirken, anlamlı projelerine 30 kilo kedi ve köpek maması armağan ederek destek verdi.

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