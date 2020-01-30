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Başkan Sekmen, Erzurum'a 'kayakçı ordusu' kurdu

GENEL 30.01.2020, 08:34
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Başkan Sekmen, Erzurum'a 'kayakçı ordusu' kurdu
ERZURUM Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 5 yıl önce kurulan kayak kulübünde kayak yapmayı öğrenen çocuk sayısı 40 bin çıktı. Palandöken Kayak Merkezi'nde eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 40 bin olan kayakçı sayısını bu yıl 45 bine çıkaracaklarını söyledi.
Büyükşehir Belediye tarafından sömestri tatilinde düzenlenen kayak kursuna katılan öğrencilerle buluşan Başkan Mehmet Sekmen, genç kayakçılara başarılar diledi. 17 Ocak günü belediye tarafından baştan aşağı giydirilen 5 ila 13 yaş arası bin öğrenci, 20 kayak öğretmeni ile birlikte derslere başladı. Kursa katılan öğrencilerin 2 gün içinde kaymayı tamamen öğrendiğine dikkat çeken Başkan Sekmen, öğrencileri tatil boyuncu evlerinden Palandöken'e götürüp, getireceklerini ifade etti. Amaçlarının özellikle dar gelirli aile çocuklarını Avrupa'nın en iyi kayak pistlerine sahip Palandöken'de kayakla tanıştırmak olduğuna dikkati çeken Sekmen, belediye olarak kayağın yanı sıra futbol, güreş, tenis, yüzme gibi diğer spor dallarına da olanak hazırladıklarını belirtti. Başkan Mehmet Sekmen şunları söyledi:
"Bir yarıyıl tatilinde daha öğrencilerle Palandöken'de buluştuk. Kent merkezindeki ilkokul ve ortaokuldan seçilen bin öğrenci, belediyemizin kayak kulübünde baştan aşağı giydirildi ve 20 kayak öğretmeni eşliğinde derslere başladı. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu kayakla ilk kez tanışıyor. Erzurum madem ki Avrupa'nın sayılı kayak pistlerinden birine sahip, neden çocuklarımızın hepsi kayağı bilmesin. Öncelikle ekonomik durumu iyi olmayan ailelerimizin çocuklarını belirleyip bu ordunun içine kattık. Onlara iyi bir karne hediyesi oldu. Tatilin son gününde muhteşem bir kapanış yapıp, öğrencilere sertifika vereceğiz. Kayağa yeteneği olanları seçip profesyonel anlamda yetiştirerek milli takıma veriyoruz."
Kayak kulübünü kurdukları 5 yıl içerisinde bu sporu öğrenin öğrenci sayısının 40 bin olduğunu hatırlatan Sekmen, "Hedefimiz bu sayıyı 2020 yılında 45 bine çıkarmak. Sömestri tatilinin dışında da eğitimlerimiz devam etmekte. Erzurum'u bir yandan kış turizmiyle dünya vitrinine taşırken, diğer yandan da kış sporlarıyla da geleceğin şampiyonlarını yetiştirmiş oluyoruz" dedi.
Hayalindeki sporu Başkan Mehmet Sekmen sayesinde yapmaya başladığını söyleyen kursiyerlerden 9 yaşındaki Berranur Pehlivanlıoğlu ise "Tatilim çok iyi geçiyor. Sabah buraya geleceğim diye erkenden uyuyorum. Önceden buraya geldiğimizde kızakla kayabiliyordum. Şimdi kurs sayesinde kayak yapmayı öğrendim. Bize bu imkânı tanıyan başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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