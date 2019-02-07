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Başkan Salman: Sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA Belediyesi'nce Adnan Menderes ve Dere mahallelerini birbirine bağlayacak araç ve yaya köprüsünün yapımına başlandı. Başkan Vefa Salman, "Vermiş olduğumuz sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu...

Başkan Salman: Sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA Belediyesi'nce Adnan Menderes ve Dere mahallelerini birbirine bağlayacak araç ve yaya köprüsünün yapımına başlandı. Başkan Vefa Salman, "Vermiş olduğumuz sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mahallelerimize istenilen noktalardan kolayca ulaşım sağlanacak" dedi.  
Yalova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Adnan Menderes Mahallesi Nehir Sokak ile Dere Mahallesi Nar Sokak'ta yapımına başlanan araç ve yaya köprüsünün genişliği 17 metre, uzunluğu ise 23 metre olacak. Köprünün tamamlanmasıyla mahalleleri birbirine bağlayan araç köprüsü sayısı, 3'e çıkacak. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, köprü tamamlanınca iki mahallenin birbirine bağlantı noktalarının artacağını belirterek, "Vermiş olduğumuz sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Adnan Menderes ve Dere mahallelerimizi birleştiren 3'üncü araç köprüsünün yapımına başlandı. Yapılacak olan köprüyle bu güzergahı kullanan araç sahipleri ve yayalarımız her iki mahallemize istedikleri noktalardan kolayca ulaşım sağlayacak ve Yakup Acar Köprüsü'nde yaşanan yoğunluğu da azaltmış olacak. Ayrıca Adnan Menderes mahallemizde hizmete açmış olduğumuz kapalı pazar yerine de vatandaşlarımızın ulaşımı kolaylaşmış olacak" diye konuştu. 

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