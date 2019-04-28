Başkan Salman, mezuniyet töreninde yalnız olan öğrencinin velisi oldu

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, üniversite öğrencisi İbrahim Halil Boğa’nın isteğini kırmayarak velisi olarak diploma törenine katıldı.Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğrenci olan İbrahim Halil Boğa, Belediye Başkanı Vefa Salman'ın cep telefonuna mesaj atarak, Şanlıurfa'daki ailesinin sağlık sorunları nedeniyle diploma törenine katılamayacağını, velisin olarak kendisinin katılmasını istedi. Mesaj üzerine Başkan Salman, programa geleceğini ve protokole değil, ailesi için ayrılan yere oturacağını belirtti.İslami İlimler Fakültesi bahçesinde yapılan mezuniyet töreninde Başkan Salman, İbrahim Halil Boğa’ya diplomasını vererek mezuniyet hatırası için fotoğraf çekildi. İbrahim Halil Boğa’nın bu isteğinin kırılmayacak bir istek olduğunu belirten Başkan Salman, şöyle konuştu:"İbrahim kardeşimle konuştuğumda zor şartlar altında okumak için büyük çaba sarf ettiğini bana söyledi. Bu şartlar altında okuma azmi gösteren kardeşlerimin hepsini kutluyorum. İbrahim kardeşimiz mezuniyetine beni bir aile bireyi olarak görüp çağırması beni mutlu etti. Bu istek ve nedenlerinden dolayı kırılmayacak bir talepti. Ben de kendisine geleceğimi ve ailesi için ayrılan yerde oturacağımı söyledim. İbrahim sayesinde diğer öğrencilerimizle de bir araya geldik. Buradan mezun olan tüm öğrencilerimize geleceklerinde başarılar diliyorum.”Mezuniyetine Başkan Salman’ın gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten İbrahim Halil Boğa ise, “Sağ olsun Başkanımız benim bu isteğimi kırmadı. Beni kendi evladı yerine koyarak mezuniyetime geldi ve beni onurlandırdı. Bana bu duyguları yaşattığı için ve ailemin bana yokluğunu arattırmadığı için kendisine teşekkür ederim” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI