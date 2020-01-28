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Başkan Okumuş: Deprem olacağı muhakkak, biz de hazırlığını yapıyoruz

GENEL 28.01.2020, 16:13
Başkan Okumuş: Deprem olacağı muhakkak, biz de hazırlığını yapıyoruz
ELAZIĞ Sivrice'de meydana gelen depremi 3 ay önce tahmin eden Prof. Dr. Naci Görür, son olarak Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesini işaret edip, uyardı. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da "Deprem olacağı muhakkak, biz de hazırlığını yapıyoruz. İnşallah kaliteli ve sağlam binalar yapmamız lazım, bunu yaptığımız taktirde can kaybının daha az olacağına inanıyoruz" dedi.
Geçen 6 Ekim günü katıldığı televizyon programında, depreme karşı uyarılarda bulunarak, Elazığ'ın Sivrice ilçesini işaret eden Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın uyandığını belirtip, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi çevresinde 507 yıldır deprem olmadığını söyledi. Görür, "Orasıyla ilgili kaygı duyuyorum" dedi.
27 BİN 324 YAPI STOĞU VAR
Görür'ün bu açıklamalarının ardından dikkatler, Kahramanmaraş merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan, 75 bin nüfuslu Türkoğlu ilçesine çevrildi. 5'i merkezde olmak üzere 44 mahalleli ilçede, 433'ü kamu olmak üzere toplam 27 bin 324 yapı stoku bulunuyor. Bunlardan 9 bin 305'i ilçe merkezinde yer alıyor.
'YIKIM TEHLİKESİ OLAN HERHANGİ BİR YER YOK'
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise, ilçenin Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan bir sanayi ilçesi olduğunu söyledi. İlçede en fazla 6 kata ruhsat verildiğini, bunun da belirli bölgeler için geçerli olduğunu ifade eden Okumuş, "Yaptığımız binalar 6 katlı ama belli bir bölgede. Yapı denetim firmaları ve belediyemizin denetlemesiyle sağlam ve kaliteli yapılan binalar. Zaten problem, eski binalarda. Eski binalar da bir veya iki kat şeklinde. Burada yıkım tehlikesi olan herhangi bir yer yok. Kamu kurum binalarının da yaklaşık yüzde 80'i yenilendi. Şu anki belediye binası, hükümet konağı, devlet hastanesi ve okulların da yüzde 80'i yenilendi. Yani Cumhurbaşkanımızın himayelerinde son 18 yıldır zaten bunla ilgili çalışmalar yapılıyor, biz de bunu titizlikle ilçemizde uyguluyoruz" diye konuştu.
'BİNALAR SONDAJ ÇALIŞMALARINDAN SON YAPILDI'
Her depremin ardından yüksek katlı binaların gündeme geldiğini belirten Okumuş, bunun yanlış olduğunu söyledi. Okumuş, şöyle konuştu:
"Şunu belirlememiz lazım, aktif fay hattında olan şehirlerde yüksek katlı binalar yapmalı mıyız, yamamalı mıyız? Yoksa sağlam mı yapmalıyız? Buna bakmak lazım. Fay hattı haritalarındaki şehirlerin hepsinde zorunlu olarak hep 1 kat, 2 kat getirelim, ne şehriler büyüyebilir ne de burada çalışan insanlara kiralık ev yapabiliriz. 1 katlı, 2 katlı şehir büyümez, 6 kat da devasa bir kat değil, gökdelen değil. Yani 5 artı 1 ve o da belli caddelerde var. Biz bunun hassasiyetiyle 11 tane mimar ve mühendis aldık. Yapılan binaları denetliyoruz, statiğini denetliyoruz yapı denetim firmalarıyla beraber. Şu anki yapılan binalar depreme dayanıklı. 6 kat olan yerlere yaklaşık 100 civarında jeolojik sondajlar yapıldı. Bu sondajlar neticesinde yapılmakta, yani kafamıza göre kat artışı yok."
'FAY HATTI ÖLDÜRMÜYOR, KALİTELİ BİNALAR YAPMADIĞIMIZDAN OLUYOR'
Tüm binaların depreme dayanıklı bir şekilde inşa edilmesi gerektiğini kaydeden Okumuş, şunları söyledi:
"Deprem olacağı muhakkak, biz de hazırlığını yapıyoruz. İnşallah kaliteli ve sağlam binalar yapmamız lazım, bunu yaptığımız taktirde can kaybının daha az olacağına inanıyoruz. Bu binalar 2014'ten önce de imar planına işlenmişti, bizim zamanımızda da bunlar devam etti.  Yani bize düşen depreme dayanıklı binalar yapıp Türkoğlu halkının hizmetine sunmak. Bu da en fazla 5 artı 1. O da belirli bir caddenin üzerinde, tamamına verilmemiş, şu anki imar planının toplamının yüzde 10'una tekabül eden bir yer. İstihdamı, buraya çekebilmek için sağladık. İstihdamla burası büyüyor ama yarın bir gün depremde yıkılmaması için elimizden gelen gayreti, mühendis arkadaşlarımızla birlikte gösteriyoruz. Türkoğlular tedirgin olmasınlar, fay hattı Türkiye'nin gerçeği. Burada fay hattı öldürmüyor, kaliteli binalar yapmadığımızdan dolayı oluyor ama şu anda kaliteli binalar yapılıyor, yeni binalarımızın hepsi kaliteli. Eski binalar da 1 katlı 2 katlı, bunlarda da sıkıntı olacağını zannetmiyorum."
'15 BİN DÖNÜM ALANDA YENİ TÜRKOĞLU'NU KURACAĞIZ'
Türkoğlu'nun lojistik merkez ve organize sanayi bölgesi ile cezaevi kampüsünü barındırdığını, ilçede yeni organize sanayi bölgeleri için çalışmaların da devam ettiğini ifade eden Okumuş, bunların yaratacağı istihdam nedeniyle yeni konutlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Başkan Osman Okumuş, "Bizim bununla ilgili üç seneden beri çalışmamız var. Türkoğlu'nun, TOKİ Konutları'nın olduğu yerden Yeşilyöre'ye kadar yaklaşık 15 bin dönüm alanda, 'Yeni Türkoğlu' kurulmasıyla ilgili imar planı çalışmamız var, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'yle. İnşallah imar planı bittiğinde yeni yapılan binaların oraya taşınmasını, oraya yapılması için elimden gelen gayreti gösteriyoruz. Yani belediye başkanı da sonuçta bir insan ve depremde insanların ölmemesi için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bundan sonra da yeni Türkoğlu'yla ilgili, zemini fay hattından daha uzak yerlerde, imar planı çalışmalarımız var" şeklinde konuştu.
Okumuş, fay hattının tren yolunun altından geçtiğini, Elazığ'dan başlayıp Malatya, Adıyaman, Gölbaşı ve Pazarcık'tan Türkoğlu'na, burada da Amik Ovası'ndan Hatay'a kadar giden bir koridor oluşturduğunu kaydederek, kurulacak yeni Türkoğlu'nun, mevcut ilçenin üst tarafında olacağını söyledi.

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