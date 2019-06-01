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Başkan Kurt güven tazeledi

İSTANBUL, ()- ÖNCÜ Gençlik ve Spor Kulübü’nün 7’nci Olağan Kongresi’nde Yavuz Kurt yeniden genel başkanlığa seçildi. Tüm üyelerin oyunu alan yeni yönetim, güven tazeleyerek yola devam ediyor. Önder İmam Hatipler Derneği tarafından...

Başkan Kurt güven tazeledi

İSTANBUL, ()- ÖNCÜ Gençlik ve Spor Kulübü’nün 7’nci Olağan Kongresi’nde Yavuz Kurt yeniden genel başkanlığa seçildi. Tüm üyelerin oyunu alan yeni yönetim, güven tazeleyerek yola devam ediyor.

Önder İmam Hatipler Derneği tarafından kurulan Öncü Gençlik ve Spor Kulübü 7’nci Olağan Kongresi’ni, Bahçelievler Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Spor Lisesi gala salonunda gerçekleştirdi. Kongreye Türkiye’nin farklı illerinden gelen Öncü Spor Kulüpleri yöneticileri ve çok sayıda misafir katıldı. Seçimde Yavuz Kurt, tüm üyelerin oyunu alarak, tekrar başkan seçildi.

“İMAM HATİPLİ BİR CUMHURBAŞKANI İLE ULAŞTIĞIMIZ ULUSLARARASI İTİBARIN FARKINDAYIZ”

Kongrede konuşan Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Yavuz Kurt, “İmam Hatip Okullarında yeşeren fidanlarıyla Türkiye, yeniden ümmetin umudu ve sancaktarı haline geldi. Hepimiz, İmam Hatipli bir Cumhurbaşkanı ile ulaştığımız uluslararası itibarın farkındayız. Bu ülke için çalışan ve canını dişine takan, imam hatipli olmak dava adamı olmaktır diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlu mücadelesinin yanındayız" dedi.

“SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN GENÇLERİN YANINDA OLAN KURUMLARA İHTİYAÇ VAR”

Başkan Kurt, "Bizler zorlu bir süreçteyiz. Dijital çağın faydaları olmakla birlikte gençlerimizi tüketen yönleri de var. Sağlıklı nesiller için gençlerin yanında olan ve gençlerle geleceğe yürüyen kurumlara ihtiyaç var. Öncü ve Önder gönül dergahlarıdır. Yol yürüdüğümüz dostlarımız, kendilerini gençliğe adayan samimi dava erleridir. Yeni dönemde de el ele vererek inşallah nice başarılı hedeflere koşacağız. Bu güne kadar birlikte çalıştığımız arkadaşlara teşekkür ediyor yeni seçilen kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi.

 

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