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Başkan Kocaoğlu'ndan, ihraç edilen orkestra şefine destek

İZMİR, ()-  İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 686 sayılı KHK ile İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestra şefliği görevinden ihraç edilen İbrahim Yazıcı'ya destek verdi. Yazıcı’yı makamında kabul eden Aziz Kocaoğlu,...

Başkan Kocaoğlu'ndan, ihraç edilen orkestra şefine destek

İZMİR, ()-  İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 686 sayılı KHK ile İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestra şefliği görevinden ihraç edilen İbrahim Yazıcı'ya destek verdi. Yazıcı’yı makamında kabul eden Aziz Kocaoğlu, "Türkiye'nin sayılı orkestra şefleri arasında yer alan ve ülkemize uluslararası alanda da itibar kazandıran önemli bir sanatçımızsınız. İnşallah en kısa zamanda bu yanlıştan dönülür" dedi.
İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestra şefliği görevinde bulunan İbrahim Yazıcı, 686 sayılı KHK'yle ihraç edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İbrahim Yazıcı'yla makamandı buluştu. Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Sanat Danışmanlığı görevini yürüten İbrahim Yazıcı'nın bir haksızlık ve adaletsizlikle karşı karşıya olduğuna inandığını söyleyen Aziz Kocağlu, şöyle dedi:
"Yaşamı boyunca terörle, terör örgütleriyle, FETÖ’yle ilgisi olmamış, kanunsuz hiçbir işe karışmamış insanları siyasi görüşünden, kişisel görüşünden dolayı cezalandırmak, devlet yönetimine kesinlikle aykırı bir durum. Hiçbir mantığı da yok! Bu konuda artık bıçak kemiğe dayandı. İnşallah en kısa sürede görevinize geri dönersiniz. Biz de her türlü yardımcı olmaya çalışacağız. Görevden alınma konusunda bir suç tespiti yoksa ki yok, burada özel konserler vermenizi engellemiyor. İnşallah en kısa zamanda bu yanlıştan dönülür."
Aziz Kocaoğlu, terör yapılanmalarına karşı her zaman devletin, milletin ve kolluk kuvvetlerinin yanında olduklarını da vurguladı. Ünlü şef İbrahim Yazıcı ise duyarlı yaklaşımından dolayı Başkan Aziz Kocaoğlu'na teşekkür edip "Bir hata yapıldığını biliyorum ve o yüzden içim çok rahat" dedi.

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