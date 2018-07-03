Başkan Kocadon, boğulmak üzere olan kadını kurtardı

BODRUM Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, sahildeki bir restoranda otururken, yaşlı kadının deniz yüzeyinde hareketsiz durduğunu gördü. Başkan Kocadon hemen suya atlayarak boğulmak üzere olan kadını kıyıya çıkardı. Adının Keriman Tanrıkulu (89) olduğu belirlenen kadın, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, dün saat 19.00 sıralarında, Bodrum Ticaret Odası Başkanı olan ağabeyi Mahmut Kocadon, CHP eski milletvekili Umut Oran ve işletmeci Koray İşbilir'in de aralarında bulunduğu bir grup arkadaşı ile Ortakent Mahallesi sahilindeki bir restorana gitti. Grup yemek yiyip, sohbet ederken, Mehmet Kocadon, deniz yüzeyinde bir kadının hareketsiz durduğunu fark etti. Bunun üzerine Belediye Başkanı Kocadon, durumdan şüphelenip, yardım için kıyafetleri ile suya atladı. Ardından arkadaşı Koray İşbilir de aynı şekilde suya atlayarak yardıma gitti. Başkan Kocadon ve İşbilir, kadını sürükleyerek sudan çıkarıp, ilk müdahaleyi yaptı. Sudan çıkarılan kadın, bu sırada olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çok su yuttuğu belirlenen ve hastanede doktorların müdahalesi ile yaşama tutunan kadının Keriman Tanrıkulu olduğu öğrenildi.

Keriman Tanrıkulu'nun hayatını kurtaran Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yaşananları şöyle anlattı:

"Dün akşam saatlerinde misafirlerim ile Ortakent sahilinde birlikte oturuyorduk. Yaşlı kadın ve çocukları birlikte denize giriyorlardı. Bir anda yaşlı kadının hareketsiz kaldığını gördüm. Hemen denize atlayıp, yardıma gittim. Önce ters çevirip, ilk müdaheleyi denizde yaptım. Baygın haldeydi, kötü durumdaydı. Daha sonra kendisini karaya aldık. Karada da yan yatırıp biraz da orada müdahale ettik. Sonra yavaş yavaş kendine geldi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini, sağlık durumunun iyiye gittiğini öğrendim."

Başkan Kocadon'un, yaşlı kadını kurtarma anı ise çevredeki Begüm Alpay isimli bir kişi tarafından fotoğraflanıp, Twitter'da paylaşıldı. Alpay, fotoğrafların altına, "Başkanımız Mehmet Kocadon 89 yaşındaki, denizde boğulan kadını dikkati ile ölümden kurtardı. İnsanlık için örnek duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz" notunu düştü.



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