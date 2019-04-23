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Başkan Kartoğlu, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

  İSTANBUL, () BAŞAKŞEHİR Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makam koltuğunu Oyakkent İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Poyraz Süpçin’e devretti. Makam koltuğunu...

Başkan Kartoğlu, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

 

İSTANBUL, () BAŞAKŞEHİR Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makam koltuğunu Oyakkent İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Poyraz Süpçin’e devretti. Makam koltuğunu devralan Poyraz, ilk iş olarak tüm okullarda sıfır atık projesinin başlatılmasını istedi.

“BAŞKANLIK KOLTUĞUNDA OTURMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU”
Makam koltuğuna oturan Poyraz, "Güzel bir çevre için 'Sıfır Atık' projesinin çoğaltılmasını, her okulda yaygınlaştırılmasını istiyorum. Yağların giderlere dökülmemesi, poşetlerin çevreye değil de geri dönüşüm kutularına atılması konusunda bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmalıyız. Başkanlık koltuğuna oturmak çok heyecan yaratır sandım ama öyle değilmiş. Bu koltukta oturmak çok güzel bir duygu. Halkın sorunlarını ve şikâyetlerini onu düzeltmek, uygun birimlere yönlendirmek çok güzel bir deneyim” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIN BELEDİYEDEN NE İSTEDİĞİNİ ANLAMIŞ OLDUK”

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu da  "Bugün makam koltuğumuzu bir çocuğumuza devrettik. Çocuklar bir belediyeden ne isterler onu Başkan Poyraz’dan dinlemiş olduk. Özellikle çevre ile ilgili olan hassasiyetinin olması beni çok mutlu etti. Çocuklarımızın bu bilinçle yetişiyor olması bizi çok mutlu ediyor. Başkanlık koltuğuna oturduğu anda ilk isteğinin de çevre ile ilgili olması beni umutlandırdı. Başakşehir Belediyesi olarak bizi de en çok heyecanlandıran konu çevre oldu her zaman.”

(FOTOĞRAFLI GÖRÜNTÜLÜ)

 

 

 

 

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