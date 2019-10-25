Başkan Kartoğlu: Her okulda bir sevimli dost olmalı

BAŞAKŞEHİR Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen “Başakşehir’i Seviyorum Çünkü… Söyleyecek Sözüm Var” söyleşilerine devam eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, liseli gençlere bir sokak hayvanını sahiplenerek okullarında bakmalarını tavsiye etti.

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'nun da katıldığı 'Başakşehir’i Seviyorum Çünkü… Söyleyecek Sözüm Var' söyleşisine Okul Müdürü Bilcan Yıldız, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde geliştirilen Robot Rıfkı da dans etti.

BAŞKAN KARTOĞLU, BAŞARILI OLMAK BİR TERCİHTİR

Başkan, Yasin Kartoğlu söyleşideki konuşmasına sınır güvenliğimizi sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görevli Mehmetçiğe selam göndererek başladı. Başkan Kartoğlu, “Başarılı olmak bir tercihtir. Bunun için de çalışmak, zamanı doğru ve verimli kullanmak lazım. Kendinizi okurken geliştirmelisiniz. Örneğin geleceğin önemli dillerinden biri olacak Çinceyi şimdiden öğrenebilirsiniz” diye konuştu. Bir öğrencinin sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalara ilişkini sorusunu cevaplayan Başkan Kartoğlu, “Sokaktaki sevimli dostlarımıza dair projelerimiz çok. Besleme noktalarından sağlığa kadar elimizden geleni yapıyoruz. Aslında sizler de bir sokak hayvanını sahiplenerek bu çalışmalarımıza katkı sunabilirsiniz. Kulübesini, malzemesini hatta sahipleneceğiniz can dostunuzu biz sağlayalım, sizler de ona okulunuzda bakın” ifadelerini kullandı.

YOUTUBE CENTER GELİYOR

Gençlere sosyal medya ve YouTube’la ilgili yaklaşımlarını soran Başkan Kartoğlu, Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde bir Youtube Center kurulacağı müjdesini verdi. Kartoğlu, “YouTuber olmak isteyenler oraya müracaat edebilir. Çok yakın bir zamanda faaliyete geçirmeyi planladığımız merkezde, YouTuber olmak isteyen gençlere her türlü desteği sağlayacağız” dedi.

Başkan Kartoğlu, program sonunda Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi’nin teknoloji takımı ArmaTech’in laboratuvarı ile kültür-sanat atölyelerini de ziyaret etti.