Başkan Karalar: Kılıçdaroğlu'nu terörle ilişkilendirmek büyük haksızlıktır

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, () - ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, "Kemal Kılıçdaroğlu, terör saldırısına uğrayan tek liderdir. Biliyorsunuz terör saldırısına uğramıştır. Onu terörle teröristlerle ilişkilendirmek, büyük haksızlıktır, insafsızlıktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yapılan saldırı, Adana İl Başkanlığı ve çeşitli meslek odaları tarafından Seyhan Belediyesi Barış Anıtı önünde kınandı. Düzenlenen basın açıklamasına; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi ile çeşitli oda temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, saldırıyı gerçekleştiren grubun şehit yakını olmadığını kaydetti. Toplumu ayrıştırıcı ve tahrik edici üsluba karşı çıktıklarını belirten Başkan Karalar, "Bizler seçim sırasında asla ayrıştırıcı dil kullanmadık. Hep milleti birleştiren, herkesi eş eşit gören, insanları kamplaştırmayan, barış ve kardeş dili kullandık. Bunu belediye uygularımızın tamamında yapacağız. Bu, dil olarak kalmayacak, uygulama da böyle olacak. Bu ülkenin yaşayan her vatandaşı birinci sınıf yurttaştır ve hepsine eşit mesafede olmaya devam edeceğiz; ama bu ülkede huzurdan, barıştan rahatsız olanlar bu dili tercih etmiyorlar. Israrla ve inatla biz bu dili de bu tavrı da sürdüreceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu terör saldırısına uğrayan tek liderdir. Biliyorsunuz terör saldırısına uğramıştır. Onu terörle teröristlerle ilişkilendirmek büyük haksızlıktır, insafsızlıktır. CHP bu ülkenin kurucu iradesidir ve asla ayrıştırmadan, barışı bozan bir dilden yana olmamıştır ve teröre karşı her zaman karşı olmuştur" diye konuştu.

