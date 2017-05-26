Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Başkan hakkındaki FETÖ iddiasına 'kovuşturmaya yer yok' kararı

VEZİRKÖPRÜ (Samsun), () - SAMSUN Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan Vezirköprü İlçesi Belediye Başkanı Ak Partili İbrahim Sadık Edis'le ilgili, 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi. Vezirköprü'de, MHP İlçe...

Başkan hakkındaki FETÖ iddiasına 'kovuşturmaya yer yok' kararı

VEZİRKÖPRÜ (Samsun), () - SAMSUN Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan Vezirköprü İlçesi Belediye Başkanı Ak Partili İbrahim Sadık Edis'le ilgili, 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi.
Vezirköprü'de, MHP İlçe Başkanı Ahmet Özata ile İbrahim Çalışkan, bir süre Belediye Başkanı Sadık Edis'in FETÖ/PDY üyesi olduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ile ilgili iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Samsun Cumhuriyet Başavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, Başkan Edis'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye ya da iltisaklı olduğu yönünde herhangi bir tespitin bulunmadığını tespit etti. Başkan Edis'in 'ByLock' kullanmadığını, terör örgütüne hiçbir şekilde finansal destek sağlamadığını belirten Başsavcılık, 'bu nedenle İbrahim Sadık Edis'e yüklenen suçtan kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı' kararını verdi.
Kararın ardından açıklama yapan Başkan İbrahim Sadık Edis, "Bana iftira atanlar, attıkları iftira çamurunda boğuldu. Bundan sonra da boğulmaya mahkum olacaklar. Yüce adalet doğruyu ortaya çıkarmıştır. Bu iftiraları atanlara karşı şu andan itibaren maddi manevi tazminat davaları açıyoruz. Hem MHP'li başkan, hem de daha önce belediyemizde çalışan ancak kendi isteğiyle işini bırakan İbrahim Çalışkan isimli şahıs, iftiralarının hesabını yargı önünde verecekler" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246