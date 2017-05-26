Başkan hakkındaki FETÖ iddiasına 'kovuşturmaya yer yok' kararı

VEZİRKÖPRÜ (Samsun), () - SAMSUN Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan Vezirköprü İlçesi Belediye Başkanı Ak Partili İbrahim Sadık Edis'le ilgili, 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi.

Vezirköprü'de, MHP İlçe Başkanı Ahmet Özata ile İbrahim Çalışkan, bir süre Belediye Başkanı Sadık Edis'in FETÖ/PDY üyesi olduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ile ilgili iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Samsun Cumhuriyet Başavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, Başkan Edis'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye ya da iltisaklı olduğu yönünde herhangi bir tespitin bulunmadığını tespit etti. Başkan Edis'in 'ByLock' kullanmadığını, terör örgütüne hiçbir şekilde finansal destek sağlamadığını belirten Başsavcılık, 'bu nedenle İbrahim Sadık Edis'e yüklenen suçtan kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı' kararını verdi.

Kararın ardından açıklama yapan Başkan İbrahim Sadık Edis, "Bana iftira atanlar, attıkları iftira çamurunda boğuldu. Bundan sonra da boğulmaya mahkum olacaklar. Yüce adalet doğruyu ortaya çıkarmıştır. Bu iftiraları atanlara karşı şu andan itibaren maddi manevi tazminat davaları açıyoruz. Hem MHP'li başkan, hem de daha önce belediyemizde çalışan ancak kendi isteğiyle işini bırakan İbrahim Çalışkan isimli şahıs, iftiralarının hesabını yargı önünde verecekler" dedi.

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