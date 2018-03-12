Başkan Demircan: Uluslararası yatırımcıları Beyoğlu’nun bir parçası olmaya davet edeceğiz

İSTANBUL, ()–BEYOĞLU Yatırımcılar Grubu (BIG), Beyoğlu’nun marka projelerini 'Gayrimenkul Fuarı MIPIM 2018’de uluslararası yatırımcılara tanıtacak. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Uluslararası yatırımcıları Beyoğlu vizyonunun bir parçası olmaya davet edeceğiz” dedi.

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM 2018, 13-16 Mart 2018 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes kentinde yapılacak. Fuara dünyanın dört bir yanından, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 100’e yakın ülke katılacak. Türkiye’nin marka ilçelerinden olan Beyoğlu da fuara katılmak için hazırlıklarını tamamladı. Son yıllarda hızla yükselen ve yabancıların ilgi odağı olan Beyoğlu, geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda fuarın ilgi odağı olacak. Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın öncülüğünde fuarda yerini almaya hazırlanan Beyoğlu Yatırımcılar Grubu (BIG), Beyoğlu’nun marka projelerini uluslararası yatırımcılara tanıtılacak.

"25 PROJE VE 25 FİRMA İLE TANITILACAK"

Beyoğlu fuarda; Taksim 360, (Tarlabaşı) Galataport, Haliçport, Okmeydanı, Örnektepe Dönüşüm, Piyalepaşa İstanbul, AKM, Maksim, Narmanlı Han, Rumeli Han, Alkazar, Koç Müzesi Dolapdere, Martı Projesi, Benasta Beyoğlu, Krea, Ege Yapı, TomTomGardens ve Taksim Camii’nin de aralarında bulunduğu 25 proje ve 25 firma ile görücüye çıkacak.

“HEDEFİMİZ İLÇEMİZİ VE ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TANITMAK”

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu’nu ve yapılan yatırımları pazarlayabilecekleri her türlü organizasyonda yerlerini almaya gayret gösterdiklerini belirterek, “Beyoğlu Belediyesi ve BIG olarak MIPIM Gayrimenkul Fuarı’na 2015, 2016 ve 2017 yıllarında da yerimizi aldık, bu yıl da alacağız. Geçtiğimiz yıl 35 firma ve 47 proje ile katıldık ve sadece Beyoğlu’nu değil; İstanbul’umuzu ve ülkemizi de yatırımcılara etraflıca anlatma fırsatı yakaladık. Geçen sene yenilediğimiz Beyoğlu maketi fuarda yoğun ilgi görmüştü. Bu yıl da aynı hedefle ilçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

“YATIRIMCILARI BEYOĞLU VİZYONUNUN BİR PARÇASI OLMAYA DAVET EDECEĞİZ”

Dünya’nın şehir haritası değişse de İstanbul'un konumunun ve öneminin asla değişmeyeceğini de ifade eden Başkan Demircan, “İstanbul'un dünyaya açılan kapısı Beyoğlu da bu listedeki yerini koruyacak. Hatta, cazibesine cazibe katacak. Önümüzdeki üç yılda son 13 yılda Beyoğlu'nda elde ettiğimiz büyümeye denk bir gelişmeye imza atmayı hedefliyoruz. Şehirlerarası rekabette açık ara öndeyiz. Bu gerçek tartışma götürmeyecek kadar açık ve nettir. Ülkemizin, İstanbul’un ve özellikle de Beyoğlu’nun yabancı yatırımcılara ihtiyacı vardır. Gündemimiz, yatırım, ilerleme, istihdam, rekabet, yenilikçilik… Bu yıl da MIPIM’de rekabetçi, yenilikçi, istihdam üretecek, teknoloji ve inovasyonun dönüştürücü gücünün farkında olan uluslar arası yatırımcıları Beyoğlu vizyonunun bir parçası olmaya davet edeceğiz. Burası dün olduğu gibi bugün de dünyanın merkezidir. Dünyanın merkezinde ürettiğimiz fırsatlar herkese açık” şeklinde konuştu.

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