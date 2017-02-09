Başkan Çelikcan'dan tutuklu FETÖ sanığının ifadesiyle ilgili açıklama

YÜREĞİR Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, FETÖ/PDY davasının tutuklu sanığı işadamı Muammer Belük'ün ifadesiyle ilgili açıklama yaptı. Belük'ün bahsettiği yurt dışı gezisine 17-25 Aralık sürecinden bir sene önce gittiklerini belirten Başkan Çelikcan, medyada yer alan fotoğarın ise yıllar önce bir sokak itfarında çekildiğini söyledi.

FETÖ/PDY'nin tutuklu sanığı işadamı Muammer Belük, önceki gün görülen davanın duruşmasında, "Kongo'ya gittiğimizde yanımızda dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ve Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan da vardı. Hatta Çelikcan, benim de geziye katılmam için çok arayıp ısrar etti" dedi. Bu sözler medyada geniş yer buldu. Başkan Çelikhan, yaptığı yazılı açıklamayla medyada yer alan söz konusu haberin başlığı ve Muammer Belük ile çekilmiş fotoğrafın ağır mağduriyet yarattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Keza hakkımda olumsuz ve gerçek dışı bir algıya neden olmuştur. Haberin içeriğini okumayan ve detayını merak etmeyen her kişi, başlıktan yola çıkarak sanığın itiraflarında yer aldığım gibi yanlış bir anlamaya kolayca kapılmaktadır. Oysa, habere konu oluşumun asıl sebebi bir gezi ile ilgilidir. Sanığın itiraflarında yer alan ve haber konusu ile hiçbir bağım ve irtibatım bulunmamakla birlikte, haberin içeriğinde görüleceği gibi ismim geçmemektedir. Haberin konusu başka iken, haberde fotoğrafım kullanılması büyük bir hatadır. Habere ilişkin kullanılan fotoğraf, 17-25 Aralık hükümete darbe girişiminden çok önce bir sokak iftarı münasebeti ile bulunduğumuz halka açık bir alanda çekilmiştir. Şahsımı bu teröristlerle veya terör örgütü mensupları ilişkilendirme çabaları açık ve net bir şekilde hakkaniyete uymayan planlı bir algı operasyonunun ürünüdür"

'2012 YILININ SONUNDA GİTTİK'

Haberde ismi geçen şahıslar için de sadece kendisinin fotoğrafının kullanılmasının düşündürücü olduğunu kaydeden Çelikcan, Konga Cumhuriyeti ziyaretinin de 17/25 Aralık sürecinden bir yıl önce olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

Haber içeriğinde tutuklu yargılanan bir sanığın adımı kullanması ve benim ısrarımla bu geziye gittiğini söylemesi bu şahsın kendisini kurtarma çabası dışında bir şey değildir. Ayrıca bu şahsın iftirasının bir göstergesi de eski Adana Valisi'nin bu seyahatte olduğu yönündeki iftira niteliğindeki yalan ifadesidir. Keza dönemin Adana Valisi bu seyahatte hiç bulunmamıştır. Haber içeriğinde adı geçen sanığın da üyesi olduğu işadamları derneği tarafından yaptırılan okul açılışına benim bu şahsı davet etmiş olmam hayatın olağan akışına aykırı iftira niteliğinde bir beyan olup tam tersine, Adanalı işadamlarının yaptırdığı okulun açılışına davet edildiğim için gittim. Ayrıca bu seyahatin şahsıma ait masrafları, tarafımdan karşılanmıştır."