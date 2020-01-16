Başkan Çağırıcı, akıllı şehir hizmetlerini anlattı

BAĞCILAR Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ile Sergisi’ne katıldı. Başkan Çağırıcı, ATO Congresium’da gerçekleşen sergide yer alan Bağcılar Belediyesi standında, akıllı şehir hizmetlerini anlattı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle 15-16 Ocak tarihlerinde düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’ne katıldı. Başkan Çağırıcı, ATO Congresium’da gerçekleşen sergide yer alan Bağcılar Belediyesi standında, akıllı şehir hizmetlerini tanıttı.

BAĞCILAR BELEDİYESİ AKILLI ŞEHİRLER STANDI KURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından dün açılışı yapılan Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi’ndeki sergide, ‘Bağcılar Belediyesi Akıllı Şehirler’ standı yoğun ilgi gördü. Başkan Çağırıcı, standı ziyaret eden belediye başkanlarına, sundukları hizmet ve ürünler hakkında bilgi verdi.

Akıllı şehirler konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Çağırıcı, E-devlet hizmetleri, 3B ücretsiz internet, e-fatura, e-arşiv, akıllı yol, güvenlik operasyon merkezi, Bilgi Güvenliği Sertifikaları konularında bilgi verdi.

SERA GAZI SALIMINI YÜZDE 20 AZALTMASI HEDEFLENİYOR

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Akif Görentaş, ‘Dijital Vatandaşlık’ ve ‘Akıllı Yol’ projeleriyle katılan Bağcılar Belediyesi adına ‘Akıllı Şehir Yönetimi ve Kapsayıcılık’ konulu bir sunum yaptı. Bağcılar Belediyesi olarak daha önce Başkanlar Sözleşmesi (Covenant of Mayors) anlaşmasını imzaladıklarını hatırlattı. Sözleşmenin, AB tarafından 2008’de İklim Paketi kabul edildikten sonra, sürdürülebilir enerji politikalarının uygulanmasında yerel makamların çabalarını desteklemek için oluşturulan küresel bir koalisyon olduğunu belirten Görentaş, “Sözleşmeyi imzalayan kuruma yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda 2030’a kadar sera gazı salınımını %20 azaltması konusunda hedef belirlemektedir. Biz de Bağcılar Belediyesi olarak 5 Ocak 2017 tarihinde bu sözleşmeyi imzalayarak, Türkiye’deki 16 Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında yerimizi almış bulunuyoruz” dedi.