Başkan Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek'in, 3 gündür doktor kontrolü altında olduğu öğrenildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3 gün önce 39 derece ateş şikayetiyle özel hastaneye gitti. Doktorların grip teşhisi koyduğu Başkan Böcek'in tedavisinin hastanede yapılması kararı alındı. 3 gündür doktor kontrolü altına tutulan Böcek'in, bugün akşam ya da yarın taburcu edileceği öğrenildi. Böcek'in evinde de birkaç gün istirahat edeceği ardından görevine döneceği belirtildi.