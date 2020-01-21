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Başkan Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı
ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek'in, 3 gündür doktor kontrolü altında olduğu öğrenildi.
GENEL 21.01.2020, 17:44 21.01.2020, 18:02
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ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek'in, 3 gündür doktor kontrolü altında olduğu öğrenildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3 gün önce 39 derece ateş şikayetiyle özel hastaneye gitti. Doktorların grip teşhisi koyduğu Başkan Böcek'in tedavisinin hastanede yapılması kararı alındı. 3 gündür doktor kontrolü altına tutulan Böcek'in, bugün akşam ya da yarın taburcu edileceği öğrenildi. Böcek'in evinde de birkaç gün istirahat edeceği ardından görevine döneceği belirtildi.
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