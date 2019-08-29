Başkan Aras'tan tekerlekli sandalyeyle farkındalık eylemi

BODRUM Belediye Başkanı Ahmet Aras, engellilerin günlük yaşamlarındaki sorunları tespit etmek ve bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla tekerlikli sandalye ile Turgutreis Mahallesi sokaklarında dolaştı.



'En büyük engel, engellenmektir' sloganıyla Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı ile Yakaköy Sevgi Sanat Atölyesi'nin öğrenci ve öğretmenleri ile aileler ve her iki kurumun yöneticileri katıldı. Bazı belediye meclis üyeleri ile birim müdürlerinin de hazır bulunduğu etkinlik, Turgutreis Atatürk Meydanı'ndan başladı. Burada tekerlekli sandalye kullanan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya, Turgutreis sokaklarında dolaşmak üzere yola çıktı. Yollarda ve kaldırımlarda tekerlekli sandalye ile giden Başkan Aras, zaman zaman zor anlar yaşadı. Engelli bireylerin ve ailelerinin ulaşımda yaşadığı sıkıntıları gözlemleme fırsatı bulan Aras, bazı yerlerde kaldırım işgallerini aşamayınca yanındakilerden yardım almak zorunda kaldı. Kaldırımları ve özellikle de engelli yollarını işgal eden sürücüler ve esnafı uyaran Aras, daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.



'ENGELLERİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ'



Engelsiz Bodrum için yapılacak çok iş olduğunu belirten Başkan Aras, farkındalık etkinliğine ilişkin şunları söyledi:



"Bu etkinlik engellilerimizin yıllarca yaşadığı sıkıntıları sadece 10 dakikada bize gösterdi ve bu konuda ne kadar eksik olduğumuzu anlatmaya yetti. Demek ki biz çok çalışacağız ve Bodrum'u engellilerimiz, yaşlılarımız, kadınlarımız, çocuklarımız için yaşanabilir bir kent haline sokmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Özellikle belediyenin görev alanı olan kaldırım, yol, durak gibi yerlerde ciddi engeller var; oralardan bile geçemiyoruz. Bunun dışında yine bazı mağazalara, dükkanlara tekerlekli sandalye ile giremiyorum. Yani eczaneye gideceğim ilaç alacağım ama alamıyorum. Yemek yiyeceğim restorana giremiyorum, ayakkabı alacağım ayakkabıcıya giremiyorum. Bunun gibi bir çok problem var. Yolun karşısına geçeceğim ama yaya geçidine park eden bir araç var, ilerleyemiyorum. Dar bir kaldırımda ise bu kez yolumu bir ağaç kapattı. Bazı şeylerin engelli vatandaşlarımız da düşünülerek yapılması gerekiyordu, yapılmamış. Bu bizim için büyük bir eksiklik ancak çözümsüz değil. En büyük engel, engellenmektir. Biz o engelleri ortadan kaldıracağız ve dezavantajlı bireylerimizin de bu kentte mutlu ve huzurlu yaşamasını sağlayacağız."



Yaklaşık 1 saat süren farkındalık etkinliğinin ardından Bodrum Sağlık Vakfı yöneticileri ile birlikte engelliler ve aileleriyle sohbet eden Başkan Aras, onlardan gelen talepleri ilgili birimlere yönlendirerek, acil olarak çözüm üretilmesini istedi. Etkinlik, başladığı yer olan Turgutreis Atatürk Meydanı'nda son buldu.