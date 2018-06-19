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Başkan Alatepe’den Suriyeli esnafa baskın denetim

İSTANBUL, () -ESENYURT Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, artan şikayetler üzerine zabıta ekipleri ile birlikte Köyiçi mevkiindeki Suriyeliler tarafından işletilen lokanta ve çeşitli iş yerlerine baskın bir denetim yaptı.  Esenyurt Belediye...

Başkan Alatepe’den Suriyeli esnafa baskın denetim

İSTANBUL, () -ESENYURT Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, artan şikayetler üzerine zabıta ekipleri ile birlikte Köyiçi mevkiindeki Suriyeliler tarafından işletilen lokanta ve çeşitli iş yerlerine baskın bir denetim yaptı. 

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, ilçede hijyen şartlarına uymadığı tespit edilen bazı iş yerlerinin kapatılması talimatı verdi. Durumunu düzeltebilecek olanlara 24 saat süre verilirken, eksikliklerini 24 saatte tamamlayamayan işletmelerin, gerekli düzenlemeleri yapana kadar kapalı kalacağı bildirildi. 

“BU KONUDA EN UFAK BİR TAVİZİMİZ YOK”

Başkan Alatepe, ayrıca lokantalardan yayılan rahatsız edici kokunun giderilmesi için koku önleyici filtre takılması mecburiyetini getirdi. Vatandaşın sağlığını tehdit edecek şekilde hiçbir işletmenin ilçe sınırlarında faaliyet göstermesine müsamaha edilmeyeceğini belirten Ali Murat Alatepe, “Bütün lokantalara koku vermeyen filtre takma mecburiyeti getirdik.  Esenyurt Meydanı’nda ve diğer yerlerde insanları rahatsız eden koku istemiyoruz. Şimdiye kadar sürdürdüğümüz denetimler ilçede bulunan Suriyeli ve yerli işletmecilere yönelik olarak aralıksız sürecek. Bu konuda en ufak bir tavizimiz yok. Bu konuda eksiklikleri görülenler için gereken yapılacak. Vatandaşın sağlığı bizim için her şeyden önemli" diye konuştu. 

(FOTOĞRAF)

 

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