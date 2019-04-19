Başkan Aksoy: Belediyenin 176 gayrimenkulu, Menemen Belediyespor’da

MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri'nde Menemen Belediye Başkanı seçilen CHP'li Serdar Aksoy, ilçe halkının 176 gayrimenkulünün, Menemen Belediyespor'da olduğunu, bunları geri alacaklarını söyledi. Aksoy, görevi devraldığı CHP’li Tahir Şahin’in, seçimlere 3 gün kala belediyeye 284 işçi aldığını, 2 bin 200 TL olan personel maaşını da yine seçimlerden önce 6 bin TL’ye çıkardığını öne sürdü.Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Kubilay Kültür Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Görevi devraldığı CHP’li Belediye Başkanı Tahir Şahin döneminde yapılan birçok usulsüzlük olduğunu, bunları yargıya taşıyacaklarını söyleyen Aksoy, belediye personelinin bir kısmının Menemen Belediyespor Kulübü'nde çalıştırıldığını anlattı. Menemen Belediyespor Kulübü'ndeki personelin tamamının, belediye personeli olduğunu aktaran Aksoy, şöyle konuştu:"Orada kullanılan arabalar, belediyenin arabasıdır. Harcanan mazot, elektrik, su belediyenindir. Benim tüm personelimin bir kısmı orada olacak, ben personelimin yüzünü görmeyeceğim, diğer taraftan 'gelin çalışalım' dediğimizde, bu bir sıkıntı arz edecek. Böyle bir şey yok. İki firma var. Çalışanları başka tarafta, ödemesi diğer tarafta. Böyle bir şey olabilir mi? Bu hukukla bağdaşmaz. Belediye personelinin Menemen Belediyespor’da ne işi var? Bir defa bu suçtur. Hukuken karşılığı neyse o yerine getirilecektir. Biz oradaki personelimizi olması gerektiği yere aldık. Tüm giderler belediyede ama Menemen Belediyespor yönetimi farklı. Böyle bir şey olmaz. İnsanlarla dalga geçer gibi, insanların aklını yok sayarak, aklını bir kenara atarak, açıklamalar yapmak mümkün değil. Bizler bu saatten sonra Menemen Belediyesi’nin yetkilileriyiz. Bu görevi takip etmeye zorunluyuz. Önümüzdeki süreç belediye için de Menemen için de bir arınma, arlanma dönemi olacaktır."'DAVUL BAŞKA YERDE, TOKMAK BAŞKA YERDE OLMAZ'Menemen Belediyespor’un futbolcularını, teknik direktör ile davet ettiğini ancak gelmediklerini söyleyen Serdar Aksoy, "Adı Menemen Belediyespor, belediye başkanının davetine icabet etmiyor. Bu kabul görür bir şey değil. Davul başka yerde tokmak başka yerde olmaz. Sapla samanın birbirine karıştığı yerde, bu sapı da samanı da ayıralım. Onlar belediyenin çalışanlarıdır. Bir ailenin, şahsın hizmetkarlığını yapan insanlar değillerdir" diye konuştu. Menemen Belediyesi’ne dair 2017 yılı Sayıştay denetim raporunu bilirkişiye incelettiğini açıklayan Aksoy, "Menemen halkının 176 adet gayrimenkulü, bugün itibariyle Menemen Belediyespor’dadır. Hepimizin mal varlığı Belediyespor'da, kiralama, ihale usulüyle. Burada tespitler belli. Burada kişisel hiçbir şey yok. Menemen halkı bize, ittifakımıza oy verdiyse, bize ‘paramı, malımı çaldırma’ dedi" şeklinde konuştu."BELEDİYEYE 5 MİLYON 300 BİN TL BORCU VAR"Gayrimenkulleri hukuki yollardan geri alacaklarını da ifade eden Serdar Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:"'Birileri benim malım üzerinden zenginleşmesin' diye bize oy verildi. Halkın bize emanet ettiği Menemen Belediyesi’ni dönem sonunda elini sıkarak, devredeceğiz. Bu gayrimenkuller, hukuki yollara başvurularak geri alınacaktır. Bizler, bir şehrin yöneticileri olarak, bunu içimizde de hissettiğimiz için rasyonel davranmak zorundayız. Menemen Belediyespor’un bu gayrimenkullerinden kaynaklı belediyeye 5 milyon 300 bin TL borcu var. Kiralandığı andan itibaren kiralar alınmamış. Yasal süreci henüz başlatmadık. Halkımız duygusal olarak belediyeye aitmiş gibi düşündüğü için, bu işlemleri daha başlatmadık. Bunun haricindeki hukuki süreç ivedi bir şekilde işletilecektir."'KAZANIRLARSA CEBİMDEN 5 BİN TL VERECEĞİM'Menemen Belediyespor’un gelecek hafta pazar günü yapılacak maçı kazanması halinde, futbolcuların hepsine kişi başı kendi cebinden 5 bin TL vereceğini söyleyen Serdar Aksoy, "Kendi cebimden çıkartıp, vereceğim. Bunu Menemen Belediyesi adına yapamam, hukuki değil. Artık hukuku öğrenmemiz lazım. Genel Başkanımız hak hukuk adalet diyerek, yürüyüş yaptı. Hukuka saygı duymalıyız. Serdar Aksoy olarak yapacağım. Bundan sonra konuyu açmamak üzere kapatıyoruz. Bundan sonraki süreç hukuk sürecidir. Menemen Belediyesi’nden 13 bin TL’ye kiraya verilen bir şey, 3 gün sonra 300 bin TL’ye kiraya veriliyor. Şimdi ben bunun hesabını sormayayım mı? Yürütmeyi durdurma kararı alındı. Bundan sonra Menemen Belediyespor Menemen Sportif A.Ş.’ye devredilemeyecek" diye konuştu.'PERSONEL GİDERLERİ YÜZDE 93'31 Mart yerel seçimlerinden 3 gün önce 284 personelin işe alındığını da kaydeden Aksoy, "Hem Sayıştay hem bilirkişi raporunda şu an bütçemin yüzde 38'i civarında olması gereken personel giderleri yüzde 93. Ve bu olay şunu diyor; Sen iş yapma, git makamında otur, çayını iç, hiçbir iş yapma. Sadece çalışanların parasını öde. İcraları, ipotekleri bir kenara koydum. Belediyemiz tarafından 28 Mart 2019 tarihinde, seçimlerden 3 gün önce, 284 geçici işçi alınıyor. Hukuk karşısında gerekli cezalar verilecektir. Kim imzalamışsa cezasını çekecek" şeklinde konuştu.Seçime 3 gün kala personel almanın etik olmadığını kaydeden Serdar Aksoy, hukuki süreç başlattıklarını vurguladı.'2 BİN 200 TL’DEN 8 BİN TL’YE ÇIKARILDI'Menemen Belediyesi eski Başkanı Tahir Şahin’in personel maaşlarının ödenmediği ve işçilerin maaşlarının düşürüldüğü iddialarını da yanıtlayan Aksoy, "Maaşlar kendi döneminde ne kadar ödeniyorsa, o kadar ödeme yaptık. Ödemiyorsak kendi de ödemiyordur. Maaşlar düşürülmedi. Seçimlerde aday gösterilmeyen kişinin, o saatten sonra karar alıyor olması siyasi etiğe uymaz. Orada 2 bin 200 TL olan para, aday gösterilmedikten sonra sendikayla anlaşma gereği net 6 bin TL’ye çıkıyor, şunu bunu koy 8 bin TL’ye çıkıyor. Amaç ne? Amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Bugün yeni alacağımız bir işçinin maliyeti 8 bin küsur. Madem kendisi niye vermedi? Arttırılmasına rağmen verilmedi" dedi.

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