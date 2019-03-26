Başkan adayları, Bozcaada için bildiri imzaladı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde 31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti, MHP ve Millet İttifakı'nın CHP'li adayı ile parti temsilcileri Bozcaada Forum tarafından ekolojik ve insan odaklı yaşam çabası için hazırlanan 14 maddelik 'Bozcaada Yerel Yönetim İlkeleri Çağrı Bildirisi'ne imza attı.'Bozcaada Forum' adli sivil toplum kuruluşu, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, ekolojik ve insan odaklı yaşam çabası için Bozcaada'nın belediye başkan adayları ile siyasi parti temsilcilerine çağrıda bulundu. 14 maddelik 'Bozcaada Yerel Yönetim İlkeleri Çağrı Bildirisi' hazırlayan Bozcaada Forum, AK Parti, MHP ve Millet İttifakı başkan adayları ile parti temsilcilerine bu bildiriyi imzalama çağrısında bulundu.Bozcaada'da, 31 Mart yapılacak olan yerel seçimlerde, ekolojiden ve insan odaklı yaşam çabasından yana oy kullanacakları belirtilen Bozcaada Forum tarafından yapılan açıklamada, "Bozcaada’da imar konusu, bakir koyların tesisleşmeye açılmak istenmesi gibi sorunlar varken, bir de kısa süre önce jeotermal enerji santrali için ihale süreci başlatılıp, sonra da iptal edildi. Yerel yönetimlerin alacakları kararlarda her zaman Bozcaada’nın doğal ve kültürel yapısının korunmasını, özellikle başta bağcılık olmak üzere tarım ve mevcut ekosisteme zarar verecek uygulamalardan kaçınılmasını, kitle turizmine hizmet edecek uygulamalardan kaçınılmasını, sadece yazın değil, kış aylarında da adadaki insanların yaşamını kolaylaştıracak uygulamaları ve daha fazla kültür-sanat aktivitelerini programlarına almalarını talep etmekteyiz. Bozcaada Forum olarak, tüm adaylara ve partilerin ilçe başkanlıklarına aşağıda yer alan hususları programlarına almaları konusunda açık çağrıda bulunuyoruz" denildi.AK Parti Belediye Başkan Adayı Erdoğan Madak, Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkan Adayı Hakan Can Yılmaz, MHP Belediye Başkan Adayı Özgür Acar ile AK Parti Bozcaada İlçe Başkanı Burak Aktan, CHP Bozcaada İlçe Başkanı Hüseyin Durmuş, MHP Bozcaada İlçe Başkanı Haluk Doğan, İYİ Parti Bozcaada İlçe Başkanı Şafak Güler, Bozcaada Forum tarafından ekolojik ve insan odaklı yaşam çabası için hazırlanan 14 maddelik 'Bozcaada Yerel Yönetim İlkeleri Çağrı Bildirisi'ne imza attı. Belediye Başkan adayları ve siyasi parti temsilcileri seçildikleri takdirde bu maddelere uyacaklarının sözünü verdi.Bozcaada Forum adına açıklama yapan Fırat Tunabay, "Tüm adaylar ve partilerin ilçe başkanlıklarından bu çağrımıza olumlu yanıt gelerek bildirimizi ıslak imza ile sahiplendiler. Böyle bir durumla karşılaşmak bizleri çok mutlu etti. Farklı dinamiklerin bulunduğu Bozcaada’da tüm siyasi parti temsilci ve adaylarının bir metinde birleşmeleri Bozcaada’nın gerçekten çok özel bir yer olduğunun kanıtıdır. Çağrımıza içtenlikle olumlu geri dönüş yapan tüm aday ve parti ilçe başkanlıklarına gönülden teşekkürlerimizi sunarız. Beklediğimiz Bozcaada ruhu budur" dedi.

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