Başkale’de kar yolları kapattı

VAN'ın Başkale İlçesi'nde dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 54 mahalle ile 44 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İlçede günlerden bu yana etkili olan dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı. Dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 54 mahalle ile 44 mezra yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri trafikte aksaklık yaşanmaması için ilçe merkezindeki yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekipleri de mahalle yollarını açmak için çalışmalarına başladı.



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