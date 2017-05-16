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Başkale’de belediyenin diktiği meyve fidanları çalındı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), () - VAN'ın Başkale İlçesi'nde Belediye tarafından park ve yeşil alanlara dikilen meyve fidanları, yerlerinden sökülerek çalındı. Başkale Belediyesi tarafından bir ay önce başlatılan 'Her evin önünde bir...

Başkale’de belediyenin diktiği meyve fidanları çalındı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), () - VAN'ın Başkale İlçesi'nde Belediye tarafından park ve yeşil alanlara dikilen meyve fidanları, yerlerinden sökülerek çalındı.
Başkale Belediyesi tarafından bir ay önce başlatılan 'Her evin önünde bir meyve ağacı olsun' kampanyası kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe sakinlerine 30 bin kiraz ve elma fidanı dağıtıldı. Ayrıca Belediye tarafından 100 hektarlık alana, mesire alanı oluşturulmak için 100’e yakın kiraz ve elma fidanı dikildi. Ancak bu fidanların bir kısmı, dün gece yerlerinden sökülüp alınırken, bir kısmı da kırıldı. İnceleme yapan güvenlik güçleri fidanları çalanları bulmak için çalışma başlattı.

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