Başkale'ye kar yağdı

Bir süredir güneşli havanın etkili olduğu Başkale'de, dün akşam saatlerinde yağmur başladı. Yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayının sonunda yağan lapa lapa kar, vatandaşları şaşırttı.
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VAN'ın Başkale ilçesinde lapa lapa kar yağdı. Bir süredir güneşli havanın etkili olduğu Başkale'de, dün akşam saatlerinde yağmur başladı. Yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayının sonunda yağan lapa lapa kar,...
30 Mart 2018 Cuma 16:43
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