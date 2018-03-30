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Başkale'ye kar yağdı

VAN'ın Başkale ilçesinde lapa lapa kar yağdı. Bir süredir güneşli havanın etkili olduğu Başkale'de, dün akşam saatlerinde yağmur başladı. Yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayının sonunda yağan lapa lapa kar,...

Başkale'ye kar yağdı
VAN'ın Başkale ilçesinde lapa lapa kar yağdı.
Bir süredir güneşli havanın etkili olduğu Başkale'de, dün akşam saatlerinde yağmur başladı. Yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayının sonunda yağan lapa lapa kar, vatandaşları şaşırttı.

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