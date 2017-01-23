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Başkale'nin kayyum başkanı göreve başladı

VAN'ın Başkale İlçesi Belediye Başkanı DBP'li İhsan Güler'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine kayyum olarak atanan Kaymakam Abdulselam Öztürk, belediye binasına gelerek göreve başladı. Van'ın...

Başkale'nin kayyum başkanı göreve başladı
VAN'ın Başkale İlçesi Belediye Başkanı DBP'li İhsan Güler'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine kayyum olarak atanan Kaymakam Abdulselam Öztürk, belediye binasına gelerek göreve başladı.
Van'ın Başkale İlçesi Belediye Başkanı DBP'li İhsan Güler, 'örgüt üyeleği' suçundan yargılandığı dava nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde görevden alındı. Güler'in görevden alınmasının ardından Başkale Kaymakamı Abdulselam Öztürk Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Kayyum Belediye Başkanı Kaymakam Öztürk, bugün belediye binasına gelerek görev başladı. Makam odasına geçmeden önce belediyedeki birimleri gezerek çalışanlarla tek tek tokalaşan Öztürk, "Bizler Başkale halkı için buradayız. Başkaleli hemşerilerimize, vatana, millete hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum Başkale halkı ne derse bizler onu yapacağız. Bizler halk için varız" dedi.

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