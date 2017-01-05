Başkale Kaymakamlığı 2 bin öğrenciyi giydirdi

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), () - VAN'ın Başkale ilçesinde kaymakamlık 2 bin öğrenciye kışlık mont, ayakkabı, pantolon ve çorap yardımında bulundu.

Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarının kış aylarını sorunsuz ve sıcak geçirmeleri için yoğun bir çalışma başlattı. Okullarda yapılan çalışmaların ardından 2 bin öğrenci belirlendi. Bunun üzerine de Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ından öğrenciler için mont, ayakkabı, pantolon ve çorap alındı. Alınan kıyafetler de Kaymakam Öztürk tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Kaymakam Öztürk, "İlçemizde maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimizin soğuk kış aylarını sorunsuz ve sıcak geçirmeleri için yoğun bir çalışma başlattık ve onlar için kışlık kıyafetler aldık. Bu hem bizi hem de öğrencilerimizi mutlu etti. Vatandaşlarımıza yardım çalışmalarımız ise devam edecek. Bize ulaşamayanlara devlet olarak biz ulaşacağız"dedi.

Başkale Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyon Müdürü Mehmet Malkoç ise öğrencilerinin bu kışı sıcak kayafetlerle geçirecekleri için kendilerinin de büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

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