Başkale'de yapımı tamamlanan taziye evinde, şehitler için mevlit okutuldu

VAN'ın Başkale ilçesinde yapımı tamamlanan taziye evi hizmete açıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun açılışını yaptığı taziye evinde, Afrin şehitleri için mevlit okutuldu, operasyonda olan askerler için de dualar edildi.Van'ın Başkale ve Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Belediyeleri'nin katkılarıyla ilçenin Tepebaşı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan taziye evi hizmete açıldı. Taziye evinin açılışına, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Başkale Kaymakamı Abdulselam Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, 6'ncı Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez, 6'ncı Hudut Alay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar katıldı.Vali Zorluoğlu ve beraberindekilerin açılışını yaptığı taziye evinde, Afrin'de şehit olan askerler için mevlit okutuldu.Taziye evinin açılışında konuşan Vali Zorluoğlu, tek bir terör unsuru kalmayıncaya kadar mücadelenin devam edeceğini söyledi. Vali Zorluoğlu şöyle konuştu:"Afrin’de çetin bir mücadeleye başlayan, operasyon başlatan ve halen orada bulunan kahraman vatan evlatlarına, Afrin aslanlarına, milletimizin has evlatlarına buradan sizler adına selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Bugün Başkale’de ortaya konan irade, burada nazlı nazlı dalgalanan ay yıldızlı al bayrağımız, Başkaleli vatandaşlarımızın devletlerine, ordularına, askerlerine verdikleri açık destek, devletimizin milletimizin sırtının asla yere getirilmeyeceğinin en bariz örneği en somut göstergesidir. Sizleri yürekten tebrik ediyorum. Bizde bu kardeşlik ve birlik beraberlik oldukça Türkiye, Van ve Başkale çok daha gelişecek ve kalkınacaktır. Tek bir terör unsuru kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir."Taziye evinin açılışının ardından Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için mevlit okutulurken, operasyonda olan askerler için de dualar edindi.

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