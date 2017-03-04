Başkale'de trafik kazası; 1 öldü, 4 yaralı

VAN'ın Başkale İlçesi'nde TIR ile bir fafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Hakkari'den Van'a giden Murat Öztaş yönetimindeki 30 AB 015 plakalı TIR ile Saim Ayhan yönetimindeki 34 UG 3894 plakalı hafif ticari araç Başkale'nin Ilıcak Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada araçta bulunan Sedat Ayhan hayatını kaybetti, sürücü Saim Ayhan ile yanındaki Yunus, Selim ve Reşat Ayhan yaralandı.Yaralılar Başkale Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. TIR sürücüsü Öztaş gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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