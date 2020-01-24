Başkale'de sokak hayvanları için doğaya yem bıraldı

VAN'ın Başkale ilçesinde, belediye ekipleri, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem ile mama bıraktı.

Başkale Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, soğuk kış günlerinde yem bulamayan sokak ve yaban hayvanları için çalışma başlattı. Ekipler, belli noktalara yem ve mama bıraktı.

Amaçlarının her zaman yakından ilgilenip, koruma altına aldıkları sokak hayvanlarına bir nebze olsun katkı sağlamak olduğunu söyleyen belediye yetkilileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan hizmetlerin, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın öncülüğünde gerçekleştirildiğini ifade ettiler.



