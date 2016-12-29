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Başkale'de öğrencilere yılbaşı hediyesi

Engin ERTÜRK/BAŞKALE(Van), ()-VAN'ın Başkale İlçesi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Aytaç Akdağ'ın girişimleri sonucu LG Van Bölge Müdürlüğü tarafından Çaldıran Mahallesi'nde 300 öğrenciye içerisinde çeşitli kırtasiye...

Başkale'de öğrencilere yılbaşı hediyesi

Engin ERTÜRK/BAŞKALE(Van), ()-VAN'ın Başkale İlçesi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Aytaç Akdağ'ın girişimleri sonucu LG Van Bölge Müdürlüğü tarafından Çaldıran Mahallesi'nde 300 öğrenciye içerisinde çeşitli kırtasiye malzemeleri olan hediye paketleri dağıtıldı. Hediyelerini alan öğrenciler büyük mutululuk yaşadı.
Başkale İlçesi'ne 35 kilometre uzaklıkta bulunan Çaldıran Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokulde eğitimg ören 300 öğrenci, Aile Hekimi Dr. Aytaç Akdağ'ın çabaları sonucu yılbaşı hediyesi aldı. Sağlık kontrolleri sırasında öğrencilerin özellikle kırtasiye malzemesi konusunda sıkıntı yaşadılarını gören Dr. Akdağ, bu durumu arkadaşı olan LG Van Bölge Müdürü Uğur Gezgen'e bildirdi. Bunun üzerine de öğrenciler için 300 hediye paketi hazırlandı.
İçerisinde çeşitli kırtasiye malzemeleri bulunan hediye paketleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa, LG Van Bölge Müdürü Uğur Gezgen, Aile Hekimi Dr. Aytaç Akdağ ve Okul Müdürü Gülay Kelek tarafından öğrencilere dağıtıldı. Büyük mutluluk yaşayan öğrenciler, hediyeler için teşekkür ederken, LG Van Bölge Müdürü Gezgen ise ülkenin geleceği olan çocuklara her zaman için yardıma hazır olduklarını söyledi.
Bu arada, Çaldıran İlk ve Ortaokulu'nun girişinde bulunan panoda, '2017 bize supriz yap. Şehitsiz bir yıl ol. Annem ağlamasın' yazısı dikkat çekti.

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