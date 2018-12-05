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Başkale'de kar ve soğuk, hayatı olumsuz etkiledi

VAN'ın Başkale ilçesinde iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın eksi 8.5 dereceye düştüğü ilçede, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Kent merkezine 110 kilometre uzaklıktaki Türkiye'nin...

Başkale'de kar ve soğuk, hayatı olumsuz etkiledi
VAN'ın Başkale ilçesinde iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın eksi 8.5 dereceye düştüğü ilçede, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Kent merkezine 110 kilometre uzaklıktaki Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden biri olan 2350 rakımlı Başkale ilçesinde, iki gündür kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle kapanan yaklaşık 20 mahallenin yolu yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Yukarıdallı Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yolun açılması için de karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8.5 dereceye kadar düştüğü ilçede, ağaçlar buzla kaplanırken, çatılarda ise sarkıklar oluştu.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla süreceğini söyledi. 

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